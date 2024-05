Il mercato deve traslocare

Il centro storico si prepara al Gran premio di Formula 1. Giovedì e sabato il mercato ambulante di piazza Matteotti (quest’ultima destinata a diventare il ‘Villaggio Terre&Motori’ con musica, cibo, degustazioni enologiche, esposizione di mezzi delle forze dell’ordine e il merchandising originale della F1) sarà trasferito in viale Dante e in altre zone della città. In viale Dante saranno collocati solo 21 posteggi, poiché per motivi di ordine pubblico sempre legati al Gp potrà essere destinato ad area mercatale solo il tratto tra i viali Saffi-Zappi e via Ariosto.

Per questo motivo, si rende necessarie la collocazione di posteggi anche in altri spazi, considerando che il giovedì i concessionari di piazza Matteotti sono 27 e sabato 32.

La soluzione individuata dal Comune prevede che giovedì siano messi a disposizione i posteggi privi di concessione già presenti, ovvero tre in piazza Gramsci e uno in viale Rivalta, a cui verranno aggiunti quattro posteggi temporanei di nuova istituzione, di cui tre destinati esclusivamente a ‘fiori’, davanti all’entrata del mercato coperto Il Borghetto.

Sabato saranno invece messi a disposizione i posteggi privi di concessione già presenti, ovvero cinque in piazza Gramsci e due in viale Rivalta a cui verranno aggiunti quattro per fiori davanti al Borghetto.