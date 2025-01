Il mese della storia dei neri. Trenta giorni di iniziative : "Narrazione da cambiare"

Assemblee, proiezioni di film e presentazioni di libri; ma anche concerti e una serata di gala finale. Partirà il 1° febbraio, per concludersi il 1° marzo, il ‘Mese della storia dei neri’, un progetto che celebra la collaborazione tra comunità locali e il percorso verso l’inclusione. L’iniziativa prende le mosse dal ‘Black history month’ celebrato negli Stati Uniti d’America.

"L’obiettivo è creare consapevolezza attraverso un cambio di narrazione che restituisca la giusta prospettiva e il giusto valore alla comunità nera – affermano la vicesindaca Elisa Spada e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. La cultura, l’incontro, la rete sono le basi per fare crescere la nostra comunità tutta. Il centro Ca’ Vaina, dove il ‘Mese della storia dei neri’ è nato e si è sviluppato, si conferma centro di animazione e aggregazione socio culturale della città, con la volontà di accogliere tutte e tutti".

L’iniziativa è infatti alla sua seconda edizione. "Nel 2024, abbiamo concretizzato un’idea che avevo da tanto, grazie alla collaborazione e al sostegno di Adjisam Mbengue, questa si è trasformata in un progetto condiviso – racconta Abril Muvumbi, che è appunto una delle due fondatrici della rassegna –. Abbiamo deciso di mettere a disposizione della città le nostre esperienze, ponendo le basi per un’iniziativa che oggi coinvolge un team composto da una ventina di ragazze e ragazzi. Il nostro obiettivo è dare centralità alle persone nere in Italia, facendo un lavoro di riscoperta, rivendicazione e soprattutto riappropriazione della propria Storia per cambiare la narrativa esistente. Intendiamo valorizzare la presenza della comunità nera e riconoscere il cammino verso l’inclusione reso possibile anche grazie al contributo delle comunità e enti locali".

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. "Siamo orgogliosi di farlo – afferma la presidente Silvia Poli –. È un appuntamento che ci invita a celebrare la ricchezza socioculturale delle comunità afrodiscendenti. Momenti come questi sono fondamentali per promuovere integrazione, dialogo e collaborazione, valori che rendono Imola una città sempre più inclusiva e aperta. La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola crede fermamente nella costruzione di una comunità unita, dove le diversità rappresentano una forza e un’opportunità di crescita per tutti".

Si parte sabato 1° febbraio dalle 8.30 alle 12 con un’assemblea d’istituto al polo liceale. Al pomeriggio dalle 18.30 dibattito a Ca’ Vaina, al quale seguirà una sfida di rap. Il calendario completo è sulla pagina Instagram dell’evento.