Il messaggio del sindaco Panieri:: "Investimenti senza precedenti. Impegno per chi è in difficoltà"

Nel tradizionale messaggio natalizio ai cittadini – troppo lungo per essere riportato integralmente – il sindaco Marco Panieri ha tracciato un bilancio dell’anno e delineato le prospettive per il 2025. Il sindaco ha rivendicato gli investimenti: "In questi anni – scrive Panieri – abbiamo mobilitato investimenti pubblici e privati senza precedenti, per oltre 250 milioni di euro fino al 2026, molti legati al PNRR. Nonostante difficoltà come inflazione e alluvioni, nel 2024 sono stati conclusi cantieri importanti: il sottopasso di Pontesanto, il consolidamento del ponte di viale Dante, i lavori nella scuola media Andrea Costa e la rotonda di via Punta-via Montanara. Altri progetti, come la riqualificazione della Rocca Sforzesca, la scuola di Sesto Imolese e le nuove palestre, sono già partiti".

Sul fronte del Centro Storico, il sindaco ha evidenziato i nuovi locali in piazza Matteotti, come il bar-pasticceria Controcorrente, Semplice di Max Mascia e la pasticceria di Sebastiano Caridi. "Anche il volto della nostra piazza sta cambiando. Nel 2025 sarà messo a bando l’ex bar Colonne, parte di una strategia per rilanciare il centro, con nuovi parcheggi e sosta gratuita".

Il 2024, ricorda Panieri – ha segnato anche la chiusura definitiva della discarica Tre Monti "che poche settimane fa ha terminato i conferimenti di rifiuti", sostituita da un impianto di smistamento e un progetto per un grande impianto fotovoltaico. Non mancano successi negli eventi: "Il Gran Premio di Formula 1 ha superato le 200 mila presenze, e il Wec, tornato dopo 50 anni, con 70mila presenze complessive, è confermato fino al 2028".

Panieri sottolinea l’impegno sul sociale: "Covid, inflazione e alluvioni, hanno esposto nuove fasce della popolazione a difficoltà economiche sempre più accentuate. Le situazioni segnalate e seguite sono purtroppo in crescita e l’impegno del Comune è stato quello, non solo di non intaccare i fondi previsti, ma anche di adeguarli ai nuovi fabbisogni, garantendo a tutti un supporto. Ecco perché crescono gli alunni con disabilità seguiti, le spese per il sociale, l’assistenza agli anziani e aumentano i posti negli Asili nido". E poi "abbiamo potenziato i servizi per disabilità, anziani e scuole, grazie a una rete di associazioni e volontariato che rende più forte il nostro territorio".

Il sindaco conclude con un augurio: "Salutiamo il 2024 con la consapevolezza delle difficoltà, ma anche con la speranza di un 2025 ricco di risultati e progetti. A tutti voi, un sereno Natale e un felice 2025, all’insegna di giustizia, libertà e pace".