Il mezzo secolo dei nidi Una festa lunga due mesi

Grande gioia per i nidi di Medicina che quest’anno festeggiano il loro 50esimo anniversario. Il Comune ha promosso diversi incontri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie per festeggiare insieme questo importante traguardo. Durante i mesi di maggio e giugno si sono svolti tre importanti appuntamenti fra intrattenimenti, spettacoli, laboratori e soprattutto divertimento.

Il sindaco Matteo Montanari e l’assessore all’Istruzione Dilva Fava hanno partecipato ai diversi incontri. Il primo si è svolto sabato 6 maggio nel Nido Chiccodrillo a Sant’Antonio. Durante la mattinata si sono svolti due laboratori: "Bambini in banda" in collaborazione con la Banda municipale e "Tra natura e fantasia" attività a cura delle educatrici. I festeggiamenti sono proseguiti sabato 27 maggio nel Nido Coccinelle di Medicina. È stato il turno dallo spettacolo teatrale "I Colori dell’acqua" del Teatro Testoni Ragazzi-La Baracca e del laboratorio "Tra natura e fantasia" a cura delle educatrici. In questa prima fase, gli appuntamenti si sono conclusi lunedì 19 giugno al Nido Girasoli. Tanto divertimento con lo spettacolo ’Bolle magiche’ di Gambeinspalla Teatro presentato dalla Cooperativa Il Mosaico e il laboratorio "Tra natura e fantasia" a cura delle educatrici.

In occasione dell’anniversario sono state consegnate le magliette personalizzate per ricordare questo importante momento. Le attività si concluderanno a settembre con gli appuntamenti di "Letture sotto le stelle" per tutti i bambini. "Un traguardo meraviglioso per i nostri nidi che fin dalla loro fondazione hanno svolto un ruolo fondamentale nel nostro territorio, offrendo alle famiglie e principalmente ai nostri piccoli un percorso di accompagnamento nella loro crescita. I nidi rappresentano un luogo sicuro dove intraprendere un importante cammino attraverso il gioco e l’attività ludica, funzionale alle diverse forme di apprendimento sociale, cognitivo, emotivo e relazionale" ha dichiarato l’assessore Fava.

Zoe Pederzini