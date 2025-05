Il miele fa la star in cucina. Studenti e cuochi stellati. Premiati i piatti migliori

Un concorso nazionale con due assoluti e indiscussi protagonisti: gli istituti Alberghieri e i mieli del Bel paese. Si è svolta martedì sera nella suggestiva cornice del ristorante ‘Il Vizio’ dell’Hotel Sina Bernini Bristol in piazza Barberini a Roma la premiazione del concorso ’I gusti dei mieli nella cucina d’autore’, nato dall’idea dell’Osservatorio Nazionale Miele (che ha storicamente sede a Castel San Pietro Terme) che ha scelto di coinvolgere gli Istituti Alberghieri di tutta Italia chiedendo loro di preparare un piatto con il miele protagonista, dove gli chef stellati hanno svolto il ruolo di tutor per gli studenti. Fianco a fianco in cucina con stelle della cucina nazionale come lo storico chef del San Domenico Valentino Marcattilii e Gianfranco Vissani, i giovani studenti hanno così scelto di realizzare un piatto attingendo dallo straordinario patrimonio nazionale dei 30 mieli monoflora e dei tantissimi millefiori prodotti in Italia. Ventinove sono state le scuole partecipanti, e 90 le ricette presentate nelle diverse categorie (antipasto, primo, secondo di pesce, secondo di carne, dolce), cinque delle quali sono state premiate proprio nella tiepida serata romana. A tenere altissimo il nome dell’Emilia Romagna, che anche grazie al ‘Bartolomeo Scappi’ di Castel San Pietro miete successi in giro per l’Italia e l’Europa da anni, è stato il ’Pellegrini Artusi’ di Forlimpopoli, con la classe V D che ha preparato l’antipasto vincente, uno ’Sgombro laccato al miele d’arancia’. Il primo piatto vincitore (’Tortelli di pecorino in zuppa di mandorle, miele di Sulla’) è stato quello del ’Marchitelli’ di Villa Santa Maria (Chieti), mentre il secondo piatto di pesce migliore è stato considerato il ’Baccalà al miele di castagno e fonduta di Caciocavallo’ del ’Righetti’ di Melfi. Premiati, infine, il ’Piccione al miele di Castagno’ del ’Falcone’ di Gallarate e il ’Semifreddo al miele d’acacia, mango e ricotta’ del ’Galli’ di Bergamo. A condurre la serata Monica Leofreddi e Patrizio Roversi, con ‘incursione’ della brigata dello chef Igles Corelli che ha realizzato i piatti da degustare. Il concorso è stato inserito nel ricco programma ideato dall’Osservatorio Nazionale Miele con l’obiettivo di promuovere l’impiego nella cucina di alta qualità, programma che ha compreso anche l’iniziativa ’Mieli Italiani tra le Stelle’, con protagonisti gli chef stellati.

Claudio Bolognesi