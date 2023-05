Il ministro Tajani: "I fondi del Gran premio alle zone colpite"

"Ho deciso, insieme al presidente dell’Ice, di devolvere gran parte dei fondi che erano destinati al Gran premio di Formula 1 di Imola per sostenere le imprese della regione Emilia-Romagna e delle parti colpite dall’alluvione". Lo ha annunciato l’altra sera il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in collegamento al forum ‘Verso Sud’ organizzato da The European House-Ambrosetti a Sorrento (Napoli). "Martedì ci sarà il Consiglio dei ministri dove prenderemo decisioni importanti per sostenere le nostre popolazioni più colpite", ha aggiunto Tajani.

A fronte di un contratto valido fino al 2025, ma che si cercherà di prorogare almeno di un’ulteriore stagione proprio per recuperare la gara saltata quest’anno, per ogni edizione del Gran premio di Formula 1 il ministero degli Affari esteri e l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane investono 7 milioni di euro. Altri 5 milioni arrivano sempre dal Governo, ma nello specifico dal ministero dell’Economia e delle finanze, ulteriori 5 dalla Regione Emilia-Romagna, 2 dal Con.Ami e 1 da Aci, con quest’ultima che affronta però i costi organizzativi e gestisce la vendita dei biglietti.