"Il mio cuore batte per la Ferrari"

"Lo ammetto, ci sono tanti piloti per cui faccio tifo, certo. Ma se sono qui, è per un motivo preciso: aspetto soprattutto l’arrivo di Charles" dice con un sorriso allegro Alessia Imbrigiotti, appoggiata alla transenna. A conferma del fatto che, anche quest’anno, Leclerc sembra essersi guadagnato un posto nel cuore dei tifosi di Formula Uno.

Alessia non è infatti l’unica fra i presenti ad avere una simpatia per il pilota di Ferrari ed è pronta più che mai ad assistere al suo arrivo in ingresso all’Autodromo. "Ho preso un aereo per essere qui a Imola oggi per lui – dice – perciò non vedo assolutamente l’ora di vederlo".