Il mito del violino Zukerman Grande evento il 15 marzo

Classica d’autore mercoledì 15 marzo a Palazzo Monsignani. Alle 20.45, nella Sala Mariele Ventre, Pinchas Zukerman, tra i più grandi violinisti viventi, si esibirà in trio con Amanda Forsyth e Shai Wosner. L’evento rientra nella ‘Serie Guest’ dei concerti organizzati dalla Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’ in collaborazione con il Comune.

La ‘Serie Guest’ è realizzata in collaborazione con Domus Artium Roma di Barrett Wissman, nuovo consigliere di amministrazione della Fondazione. Il ricavato dalla vendita dei biglietti andrà a costituire un fondo destinato a borse di studio per giovani talenti che verranno premiati pubblicamente in occasione della prossima inaugurazione dell’anno accademico.

Il Pinchas Zukerman Trio eseguirà per il pubblico un programma musicale composto dalla Fantasiestucke op.88 di Schumann, dal Trio in fa maggiore op. 18 di Saint-Saens e dal Trio ‘Degli Spettri’ in re maggiore op.70 n.1 di Beethoven.

Con una carriera che abbraccia cinque decenni, Zukerman è uno dei musicisti più richiesti e versatili del momento: violinista e violista solista, direttore d’orchestra e musicista da camera. È rinomato come virtuoso, ammirato per il lirismo espressivo del suo modo di suonare, la singolare bellezza del timbro e l’impeccabile musicalità.

I biglietti (25 euro intero, 1 euro ridotto per under 26) sono disponibili su Vivaticket.com o nei rivenditori autorizzati. Si potrà acquistare il biglietto anche la sera stessa del concerto sul posto a partire dalle 20.