Il mito di Caterina Le magiche atmosfere del Rinascimento al Palio del Torrione

Un salto nel passato per rivivere il fascino del Rinascimento e il mito di Caterina Sforza. Quattro giorni di festa, dal 15 al 18 giugno, con l’edizione numero 27 del Palio del Torrione di Bubano targato Pro Loco di Mordano. La volontà è quella di vivere la comunità sotto una nuova luce puntando forte sul rinnovato senso di appartenenza ai rioni impegnati nelle prove di abilità per conquistare l’ambito trofeo. Ma anche una bella parentesi per approfondire uno spaccato storico, caratterizzato dal passaggio di personaggi illustri del periodo, che ha lasciato il segno nell’evoluzione del territorio. Prologo il 13 giugno, alle 20.30, al torrione sforzesco, con l’inaugurazione della mostra ‘L’onore del gentiluomo – Dal Perugino alla Scuola Bolognese’ curata da Federico Marangoni e anticipata da un focus sulla figura di Pietro Vannucci. Il 15 apertura alle 19 tra mercatino e campionato comunale ‘Podistica del Torrione’ riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Cena propiziatoria dei quattro rioni aperta al pubblico poi spettacoli con Club The Stars e dj Gabot. Il giorno seguente riflettori puntati sulla fantastica sfida a colpi di mattarello ‘La sfoglia di Caterina’ tra le dame del posto. Cartellone ricco il 17 con l’allestimento dell’accampamento, della tintoria e del mercato medievale. Un colpo d’occhio suggestivo per dare il via alla Caccia del Drago, dedicata ai più giovani, e agli show delle compagnie ‘Le tre cipolle’ e ‘I Diavoli Rossi’. Una carrellata tra musica, tamburi, giullari, sbandieratori ed equilibristi di scena in piazza e lungo le strade dell’abitato. Alle 21.30 il momento clou con l’ingresso del corteo storico guidato da Caterina Sforza nel cuore di Bubano. Una cerimonia accompagnata da acrobazie e giochi di fuoco griffate ‘Kaos Calmo’.

Tutte le sere possibilità di cenare all’Osteria del Borgo e all’Osteria della Signora. Domenica 18 rievocazione di diverse attività militari poi, alle 18.30, alla chiesa parrocchiale, concerto ‘Sacra et Profana Musica a Medio Avo ad Renascentiae’ per ascoltare quei suoni che animavano le corti di un tempo. Alla stessa ora, ma in Rocca, spazio alla rappresentazione ‘Il re delle caramelle’ con ‘La Compagnia delle Spille’. Spettacoli vari in rotazione fino all’attesa disputa del palio sotto lo sguardo attento di Caterina Sforza.

"Il filone di continuità con lo scorso anno insiste sulla valorizzazione dei contenuti storici dell’appuntamento. La programmazione, però, torna alle quattro giornate – spiega Marinella Marangoni che guida il comitato organizzatore –. E’ stato fatto un importante lavoro di ricerca e realizzazione sartoriale per ricreare l’abito del castellano. Si percepisce il crescente attaccamento della gente ai propri rioni in virtù dell’opera aggregativa dei referenti di zona durante l’intero anno".

Ma c’è di più. "Buono anche il ricambio generazionale per la sopravvivenza della manifestazione – conclude –. Il palio? Anche quest’anno avrà un’immagine nuova grazie ai lavori degli studenti del liceo artistico di Faenza in risposta allo specifico bando". Non meno nobile la decisione di devolvere tutti gli utili della festa agli interventi di ripristino post alluvione.

Mattia Grandi