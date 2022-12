"Il mondo è senza pace" Appello alla speranza

"Papa Francesco, nel suo messaggio per la 56ª Giornata Mondiale della Pace, invita tutti a lasciare che ‘Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà’. Di fronte al male, alla guerra e alle tante contraddizioni del mondo di oggi, il Santo Padre ci ricorda che ‘anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente’". Così il vescovo Giovanni Mosciatti nell’omelia tenuta durante la messa della notte di Natale in Duomo. Un messaggio in cui la Speranza e il Bambino sono sempre presenti.

"Su cosa si poggia questa speranza? – domanda il vescovo – Un bambino. Sembra quasi folle a pensarci. La speranza del mondo si regge sulla cosa più fragile e indifesa che possa venire in mente. Paradossalmente, è usando della fragilità di questo bambino che Dio si immischia con la vicenda degli uomini. L’origine e il senso di ogni cosa, il Mistero che ha fatto ogni cuore, colmo di esigenze di verità, giustizia, felicità e amore, si è fatto bambino, è venuto tra noi. Non c’è un annuncio più atteso di questo nella storia di tutta l’umanità".

"Ma questo bambino è capace di rendere nuova ogni cosa – ricorda Mosciatti – a coloro che lo riconoscono dona una esistenza nuova, una vita nuova... Niente finisce con la morte, niente finisce con il fallimento. niente finisce con il conflitto e la paura: tutto inizia da questo bambino, nato per noi, che sfida ciascuno di noi a dargli credito, a seguirlo. Venite e vedete".

Approfittando poi nelle possibilità date dalla tecnologia, il vescovo Mosciatti ha poi approfondito i concetti con un videomessaggio diffuso attraverso il canale del settimanale diocesano: "Quel Bambino che nasce è la possibilità possibilità per noi della salvezza. Perché la bontà si è fatta carne, la giustizia si è fatta carne, la pace si è fatta carne. Accogliere quel Bambino vuol dire accogliere la pace".

"E quindi si può pensare “Ma ora cosa vuol dire questo Bambino per noi?”"?, si chiede il vescovo che risponde con una frase di papa Francesco, tratta dalla lettera apostolica Desiderio desideravi: "‘Se fossimo giunti a Gerusalemme dopo la Pentecoste e avessimo sentito il desiderio di poter incontrare Gesù, non avremmo avuto altra possibilità se non quella di cercare i suoi per ascoltare le sue parole e vedere i suoi gesti, più vivi che mai’".

"Il grande augurio, per questo Natale, è che questa comunità celebri il Signore, lo riconosca presente – conclude il vescovo – È così che potremo realmente vedere giorni di pace".