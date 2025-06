Il motorsport incontra la disabilità

Motori accesi e tanta emozione in Autodromo, dove si è svolto lo stage dedicato agli sport motoristici per persone con disabilità. Protagonisti quattordici pazienti che, dopo un percorso protesico-riabilitativo al centro protesi Inail di Vigorso di Budrio e il conseguimento della patente speciale, hanno partecipato ieri a una giornata di formazione e guida sportiva per l’evento ‘Sport motoristici e disabilità’.

L’iniziativa, promossa da Inail e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) Emilia-Romagna con il supporto della Federazione Italiana Automobilismo Patenti Speciali (Fisaps), ha trasformato il circuito cittadino in un laboratorio di inclusione.

In pista kart, moto e veicoli adattati, affiancati da dimostrazioni tecniche, prove pratiche e momenti di confronto aperti al pubblico.

L’obiettivo del progetto è favorire il reinserimento sociale e l’autonomia delle persone con disabilità attraverso sport e mobilità. A salutare i partecipanti, tra gli altri, Angelo Andretta (direttore del Centro Protesi), Melissa Milani (presidente Cip Emilia-Romagna), l’assessora comunale Elena Penazzi e Mario Tubertini, direttore generale dell’istituto di riabilitazione di Montecatone, presente con alcuni degenti.