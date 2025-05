Il motorsport vola nello spazio. L’incontro con l’astronauta

Il mondo della Formula 1 e quello del volo spaziale si danno appuntamento oggi alle 18 al padiglione del Made in Italy nella Fan Zone dell’Autodromo. L’occasione è l’incontro ‘Beyond Earth – Innovation at the intersection of Formula 1 and Spaceflight’, organizzato dal Comune insieme a Terre&Motori. L’evento è moderato da Maria Leiter e sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco Marco Panieri, del vicepresidente dell’Emilia-Romagna con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, del presidente di Anser (Consorzio aerospaziale della Regione Emilia-Romagna), Alessandro Curti, e del vicedirettore del Ciri Aerospace, Alessandro Talamelli. Parteciperanno Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica militare italiana; Anilkumar Dave, Space economy advisor; Francesca Paoli, amministratrice delegata Dino Paoli, vicepresidente Acer e vicepresidente di Unindustria Reggio Emilia; Alessandro Fabbri, co-fondatore di Novae, e Andrea Sorbello del gruppo Barilla.

Davanti a una sala piena di imprenditori, manager del settore e studenti universitari, gli esponenti del settore aerospaziale, dell’automobilismo e dell’innovazione tecnologica italiana dialogheranno sui profondi mutamenti che in quest’epoca storica interessano le tecnologie, le innovazioni e le tecniche all’interno di due ambiti tra i più suggestivi al mondo, quello della Formula 1 e quello dell’aerospazio. Già in mattinata invece, al teatro comunale Ebe Stignani spazio alla prima iniziativa collegata al Gran premio. Alle 9 torna infatti, per il terzo anno consecutivo, ‘Il coraggio di sognare’, l’evento dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio, organizzato dal Comune in collaborazione con il mondo del motorsport e della comunicazione.

A guidare la mattinata sarà come di consueto Carolina Tedeschi. Ospiti dell’edizione 2025 de ‘Il coraggio di sognare’ saranno: Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 (presente attraverso un video saluto); Andrea Pontremoli, amministratore delegato Dallara e presidente Motor Valley; Ernesto Desiderio, ingegnere Racing Bulls; Giulia Toninelli, giornalista; Walter Villadei, astronauta; Nadia Gresini, amministratrice delegata Gresini Racing; Michele Masini, direttore sportivo Gresini MotoGp; Matteo Ferrari, campione del mondo MotoE; Carlo Vanzini, giornalista Sky; Vicky Piria, pilota e commentatrice Sky.