Il municipio e la biblioteca di Casalfiumanese danno il benvenuto nella comunità a tanti piccoli, futuri, lettori. In questi giorni è in consegna alle famiglie la lettera di saluto indirizzata proprio ai bimbi nati nel 2019, 2020, 2021 e 2022, e residenti nel territorio casalese, nell’ambito del progetto nazionale ‘Nati per Leggere’. Il percorso ha come finalità la diffusione della pratica della lettura ad alta voce ai bambini, anche da piccolissimi. E come tutti gli eventi più importanti, ogni nuovo ingresso viene celebrato con un dono da ritirare nella sala a scaffali comunale di viale Andrea Costa. Con il kit omaggio c’è la prima tessera della biblioteca da attivare in occasione dell’accesso allo spazio dedicato ai libri. Info 0542 668035 oppure mail a [email protected]