Il Museo Diocesano: "Musica, arte e natura. Un calendario ricco di appuntamenti"

Un 2024 concluso sotto il segno della continuità e l’avvio del nuovo anno per blindare una programmazione capace di valorizzare ancora di più un patrimonio secolare che porta lustro alla città. Continua l’ascesa del Museo Diocesano, sempre più polo culturale.

Marco Violi, vicedirettore del museo della diocesi, partiamo da un bilancio dell’annata appena conclusa.

"Positivo, da soddisfazione piena. I flussi di visita sono stati pari a quelli del 2023 a conferma della bontà della scelta di spalmare su tutti i 12 mesi dell’anno iniziative ed eventi".

Estate compresa.

"Un vero valore aggiunto i nostri appuntamenti serali che, da tre anni a questa parte, hanno animato il giardino storico nel periodo estivo. I consensi più apprezzati sono quelli arrivati dagli imolesi. Proseguiremo su questa strada anche nel 2025 per continuare ad intercettare, soprattutto, il gradimento del pubblico di prossimità".

Si lavora ad un calendario ricco che prenderà il via nelle prossime settimane.

"Il 26 gennaio con la conferenza dello scultore felsineo Luigi Enzo Mattei, autore della Porta Santa della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma il cui modello in terracotta a grandezza naturale è conservato proprio nel nostro museo dal 2006, sul significato iconografico dei vari pannelli che compongono l’opera rispetto al tema del Giubileo. Il tutto impreziosito da una visita guidata condotta dall’artista".

Non solo.

"Dopo la chiusura del 2 febbraio della mostra sul rapporto tra arte sacra e intelligenza artificiale di Fabrizio Spadini, il 5 toccherà al concerto di inizio anno con la talentuosa arpista Morgana Rudan. Un’iniziativa in sinergia con Emilia Romagna Festival che curerà la direzione artistica dei cinque ‘Concerti al Museo Diocesano’. Poi, il 2 marzo, la conferenza del normalista Raffaele Mannai e del professor Fabio Massacesi di Unibo per svelare in anteprima il ritrovamento delle pagine mancanti di uno degli undici corali di San Domenico miniati da Niccolò di Giacomo, conservati nel museo".

Confermato anche l’impegno organizzativo di mostre temporanee.

"In autunno punteremo sull’opera pittorica di uno dei più importanti artisti bolognesi del ‘900 che sarà visibile fino a Natale. Poi, sempre nell’ottica della valorizzazione del tema del Giubileo, spazio ad otto ‘mini mostre’ della durata di un mese ciascuno. La prima? Dal 3 al 27 febbraio con quattro opere dell’artista imolese Germano Sartelli nel centenario della nascita".

Ma non è tutto.

"Aperture estive in occasione di ‘Imola di Mercoledì’, serate nel giardino storico tra natura, botanica ed arte antica con tanto di workshop di arte contemporanea, porte aperte la sera di Ferragosto, la partecipazione a ‘Naturalmente Imola’ e una nuova grande stagione di concerti insieme ad Erf. Si partirà a giugno con un big a sorpresa e poi spazio a giovani artisti particolarmente talentuosi".

Mattia Grandi