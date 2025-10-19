Il neo comandante della Finanza: "Imola realtà di rilievo e dinamica. Le sfide? Truffe e tutela dell’economia"

"Si sente parlare, sempre più spesso, delle truffe, anche attraverso sistemi digitali. Noi siamo accanto al cittadino nel contrastarle". Alessandro Rudella, 28 anni, è da poche settimane il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Imola, "una realtà economica e industriale di assoluto rilievo, dinamica e propositiva", spiega seduto nel suo ufficio.

Comandante Rudella, in questi primi giorni sul territorio Imolese che realtà ha trovato?

"Il Corpo orienta la propria azione a protezione del tessuto economico sano intervenendo in modo “chirurgico” su fenomeni connotati da alto disvalore sociale, contribuendo in maniera significativa alla riduzione della evasione fiscale. Accanto a questo, è un territorio destinatario di importanti stanziamenti pubblici a favore di famiglie e imprese e anche in questo senso siamo presenti per assicurarci che i soldi pubblici vengano ben spesi e sostengano realmente le realtà che hanno bisogno di sostegno".

Ha 28 anni ma vanta già una forte esperienza. Quanto è importante, per la Guardia di Finanza, poter contare sui giovani?

"Il personale è in generale la ricchezza del corpo. La Guardia di Finanza dedica grande attenzione alla formazione dei giovani finanzieri, sviluppando percorsi formativi che coniughino tradizione e futuro. In particolare, i giovani hanno una spiccata capacità di trasformare le informazioni in conoscenza, anche tramite la loro forte propensione digitale. Questo costituisce una grande ricchezza. Inoltre, la presenza di giovani finanzieri nei reparti territoriali costituisce ulteriore garanzia di sicurezza: loro vivono il contesto e gli spazi di aggregazione dei loro coetanei con uno sguardo più accorto e vigile, pronti a intervenire in caso di necessità".

Imola è una realtà che conta sull’Autodromo. Concerti, eventi, automobili. La contraffazione e il falso possono sempre essere dietro l’angolo. Cosa si aspetta?

"L’Autodromo è polo importante per la città, ospita grandi eventi. A tal riguardo, la Guardia di Finanza, oltre a concorrere ai servizi di ordine e sicurezza pubblica assicurati da Polizia di Stato e carabinieri, è in prima linea nella salvaguardia della correttezza del mercato e del rispetto della concorrenza leale. In tal senso, la contraffazione costituisce una minaccia in continua evoluzione. Peraltro, la commercializzazione di prodotti falsi o insicuri spesso costituisce la fase finale di un processo che vede la commissione di altri reati, come l’impiego di manodopera “in nero”, reati tributari o reati ambientali, ma anche reati riciclativi per “ripulire” il profitto della condotta illegale. Ciò che ci sta a cuore è la tutela del consumatore finale, che deve godersi gli eventi a cui partecipa anche percependo legalità in questo senso".

Le truffe, vedendo anche l’impegno di Polizia locale, Polizia di Stato e carabinieri, sono un fenomeno presente da combattere. Cosa si può fare di più?

"La Guardia di Finanza è accanto al cittadino nel contrasto delle insidiose truffe di cui sempre più spesso si sente purtroppo parlare. Quale organo di polizia giudiziaria a competenza generale, anche la Guardia di Finanza è chiamata a contrastare il pervasivo fenomeno delle truffe, soprattutto se perpetrate ai danni di fasce deboli e attraverso sistemi digitali. Il corpo ha tra le proprie missioni anche la tutela del risparmio. In tal senso, raccomando di diffidare di guadagni proposti in breve tempo e in modalità semplici (ricordandosi che nessuno regala nulla), di diffidare da chi comunica che risultano investimenti a vostro carico o disponibilità monetizzabili dopo alcune operazioni che vengono proposte. Ovviamente, quale consiglio generico, di valutare sempre attentamente la documentazione che viene proposta. Bisogna sempre ricordare che l’ambiente virtuale è il luogo ideale per diversificare e mitigare i rischi delle attività illegali, traendo vantaggio dalla dimensione a-territoriale e dalla mancanza di relazioni personali. Attenzione anche a chi si spaccia per un appartenente al corpo. La Guardia di Finanza non usa chiedere né comunica informazioni sensibili per telefono. In questo senso, per ogni dubbio è possibile chiamare in caserma".

Ha conosciuto il sindaco Marco Panieri. Quanto è importante il rapporto con le istituzioni?

"Il rapporto con le istituzioni è fondamentale per assicurare condizioni di sicurezza e legalità. Con il sindaco, come anche con il vescovo, monsignor Giovanni Mosciatti, o con i responsabili delle amministrazioni centrali a livello locale, c’è un rapporto di leale collaborazione che io intendo ulteriormente sviluppare. Penso che instaurare rapporti di collaborazione e fiducia consenta, in ultima istanza, di promuovere l’idea di convenienza della legalità e di sicurezza e di contribuire a realizzare una società più equa e giusta. Inoltre, fare rete con gli altri attori istituzionali consente a tutti un approccio mirato e selettivo, sulle tematiche di rispettiva competenza".