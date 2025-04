Il nodo della pulizia. Trasporti non al top

Sono parecchie le ombre su Sesto Imolese, che portano i cittadini a numerose lamentele. Prima fra tutti, la presenza di un gruppo di giovani ragazzi, presumibilmente minorenni, che lascia sporco in giro. Non si segnalano furti o vicissitudini gravi, al contempo non manca la richiesta di un’attenzione maggiore nei loro riguardi, onde evitare che la situazione possa peggiorare ulteriormente.

Per questo motivo, il centro sociale "C.A. Tarozzi" punta, tramite anche il Bar, a creare uno spazio di inclusione e di incontro: anche per permettere ai più giovani di poter avere in riferimento sano e che vogliano curare. Non mancano lamentele inoltre riferite alla poca attenzione verso le associazioni, che spingerebbero di più a ulteriori attività per migliorare l’inclusione alla zona.

Si ritiene infatti Sesto imolese un paese con un grosso potenziale che però non viene sfruttato fino in fondo. Si chiede anche un collegamento migliore con Imola, ritenendo che gli orari delle corriere siano limitanti e circoscritti a sole fasce giornaliere che renderebbero più statici gli spostamenti.

Infine, si chiede una maggiore attenzione alla pulizia della zona, con una raccolta differenziata più funzionante.

Interviste a cura di Francesca Pradelli