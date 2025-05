Il nodo delle strade e lo scatto sicurezza

Una comunità tranquilla, quella di Ponticelli, che però si ritrova a dover fare i conti con due problemi principali: i ladri e la Montanara. Dei primi si segnala una forte presenza ovunque, per questo motivo molti cittadini chiedono la presenza di qualche controllo in più da parte delle forze dell’ordine. Specialmente durante l’estate, i furti nelle case sembrano aver trovato un posto fisso nella frazione. Non mancano inoltre forti lamentele anche sulla Montanara, che attraversa la zona e su cui le macchine percorrono a una velocità ritenuta "spropositata". Questo, oltre a creare un pericolo per la viabilità, comporta il fatto che le macchine sulla strada, provochino molto rumore, che disturba i residenti anche durante le ore notturne.

Le persone segnalano inoltre l’assenza di eventi e rassegne culturali che per qualcuno farebbero bene alla zona, oltre la necessità di spazi come parco giochi dedicati ai più piccoli, per permettere loro di stare con i coetanei. Ci sono però anche tanti punti a favore nel vivere nella frazione. Tra questi, sicuramento la presenza di un buon collegamento dei mezzi di trasporto con Imola e il resto della Vallata del Santerno. Ma, soprattutto, una comunità che sembra essere unita e coesa, con tanta partecipazione alle attività locali, a partire dal forno fino al parrucchiere.

Interviste a cura di Francesca Pradelli