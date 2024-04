Il nodo di via Gherardi. Bocciato il senso unico

Non c’è solo la questione dell’alta velocità in via Pambera tra le sollecitazioni in materia di viabilità cittadina che l’opposizione, e in particolare Fratelli d’Italia, porta in questi giorni sul tavolo della Giunta. Nel Consiglio comunale dell’altra sera, la meloniana Maria Teresa Merli ha presentato infatti una mozione (firmata anche dal capogruppo Nicolas Vacchi) su via Gherardi. Il documento è stato respinto dall’Aula, ma ha comunque accesso i riflettori sulla situazione di quel tratto del quartiere Zolino, per il quale FdI auspicava l’introduzione di un senso unico di marcia così come richiesto da alcuni residenti intenzionati a decongestionare il traffico della strada.

"Via Gherardi è una via densamente abitata e dove c’è la possibilità di parcheggio su entrambi i lati – ricorda Elisa Spada, assessora alla Mobilità sostenibile –. È una via in cui ci sono molti passi carrai, e questo significa che è fondamentale che chi transita in quella strada vada piano, proprio per dare ancora più sicurezza a chi esce dalla propria abitazione".

La soluzione però, almeno secondo la Giunta, non è quella del senso unico. "In passato abbiamo affrontato tematiche analoghe in conferenza traffico – riferisce Spada –, a fronte di richieste di residenti che ci chiedevano di istituire un senso unico in una determinata via. Ma succede che, quando una strada ha una larghezza sufficiente al passaggio di due auto, il fatto di inserire un unico senso di marcia stimola la velocità. E aumenta il rischio di incidenti".

Meglio dunque, secondo l’assessora, lasciare le cose così come sono. "Nel momento in cui c’è il doppio senso di marcia, il fatto che magari non ci sia tantissimo spazio per percorrere la strada e che quindi le macchine devono anche rallentare, è un elemento che mette ancora più in sicurezza quella via – assicura Spada –. Anche se può sembrare controdeduttivo, e magari chi vive lì può avere la percezione che sia difficoltoso il passaggio da entrambe le direzioni, la certezza è che nel momento in cui una strada larga viene portata a senso unico la velocità dei mezzi aumenta. E quindi questo inevitabilmente aumenta anche il rischio rispetto a un tema, quello della sicurezza stradale, sul quale come amministrazione ci stiamo diciamo spendendo molto".

Delusa per l’esito della votazione (sì di FdI e Lega; astenuti M5s e lista civica Cappello; no di Pd e alleati) la meloniana Merli: "Siamo stati dei semplici portavoce, ma i residenti non saranno contenti. Restiamo a favore del senso unico di via Gherardi, così come richiesto dai cittadini".

