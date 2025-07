Il nodo di via Selice: "Disagi dai cantieri"

Gli annunciati lavori di rialsfaltatura di via Selice "certamente comporteranno disagi per automobilisti e attività economiche; ma il vero nodo è un altro: l’inadeguatezza della rete viaria imolese, in particolare nei collegamenti da e per la zona industriale". Così Daniele Marchetti, consigliere comunale della Lega, a proposito del cantiere in partenza il 21 luglio.

"Non si può pretendere che, con un tocco di bacchetta magica, si realizzi una nuova rete stradale in pochi mesi – sottolinea l’esponente di opposizione –. Ma se non si inizia nemmeno a progettare, resteremo sempre fermi al palo".

Un esempio? "È da anni che si parla della necessità di un nuovo ponte sul Santerno, atteso da oltre quarant’anni – ricorda Marchetti –. Un’opera strategica, l’unica in grado di creare un collegamento alternativo tra la via Emilia e la zona industriale, soprattutto sul lato est. Un’infrastruttura che aiuterebbe a deviare il traffico pesante da via Selice, migliorando la qualità della vita per i residenti e preservando nel tempo il manto stradale, soprattutto in una città in cui si parla di realizzare un nuovo polo logistico e che ospita un autodromo, potenziale attrattore di grandi eventi". Sul tema del nuovo ponte, si parla da inizio anno di un nuovo studio di fattibilità per mettere in moto l’iter tanto atteso.

"In più occasioni, ho presentato proposte in consiglio comunale – ricorda Marchetti –. Non solo sono state bocciate, ma non c’è stata nemmeno furbizia politica. Il ministero delle Infrastrutture è guidato da Matteo Salvini, segretario della Lega: un’amministrazione intelligente avrebbe potuto vincolarmi a un impegno istituzionale in favore della città. Io ci avrei messo la faccia, come sempre. Ma la logica di chi governa Imola è un’altra: bocciare, sminuire, ignorare, senza mai alzare lo sguardo e senza costruire alleanze utili per il territorio".