Il nodo viabilità della piccola ’perla’

Lo scorrere dei decenni non ha scalfito la buona nomea del quartiere Cappuccini. Numeri alla mano, infatti, si tratta ancora di una delle zone residenziali più gettonate della città come rimarcano le quotazioni degli immobili nuovi e usati. Nonostante il boom edile degli anni ’80 e ‘90, senza dimenticare la realizzazione di un asse attrezzato che ha cambiato gli assetti della viabilità locale, l’area non ha perso la sua identità a misura di famiglia. Un indiscusso valore aggiunto lo rappresenta la fortunata collocazione strategica a due passi dal centro storico di Imola e dal quartiere Pedagna così come la presenza dell’ospedale S. Maria della Scaletta, di diverse attività commerciali di vicinato, di una buona copertura del trasporto pubblico e di diversi supermercati. Ottime anche la percentuale di verde tra giardini e parchi attrezzati, la presenza di scuole di ogni ordine e grado e la quota sicurezza (con qualche disagio in più attorno al nosocomio della città, ndr). L’unico neo è legato al quadro viabile con un viale D’Agostino off limits nelle prime ore della mattina dalla rotonda del Sante Zennaro all’incrocio con la via Emilia. Cronico, poi, il rivedibile assetto di alcune strade secondarie a doppio senso di marcia laddove gli effettivi spazi disponibili le renderebbero più funzionali al senso unico. Il problema alimenta qualche malumore tra i residenti e tornano alla mente le passate battaglie, poi vinte, degli abitanti di via Luzzi contro il sovraccarico di traffico rappresentato dall’allora possibile svolta del traffico da viale Amendola.

Interviste a cura di Mattia Grandi