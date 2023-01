"Il nostro amato Fausto ci aiuta da lassù"

"Il nostro amatissimo Fausto ci supporta dall’alto". È emozionata Nadia Padovani, moglie di Gresini, alla presentazione del team MotoGp della scuderia faentina, ieri mattina alla Darsena del sale di Cervia. È la prima volta ‘in presenza’ dalla scomparsa di suo marito, morto di Covid a febbraio 2021 ma che nessuno, in particolare nella sua Imola, in questi mesi ha dimenticato.

"Il 2022 è stato un anno incredibile – ammette Padovani, attuale responsabile della squadra che lo scorso anno ha festeggiato ben quattro vittorie al fianco di Enea Bastianini –. Abbiamo ottenuto risultati insperati. È stato tutto fantastico. Abbiamo lavorato veramente duro per raggiungere questi traguardi. Nel 2023 continueremo a dare il massimo per arrivare in alto".

Le novità per il team Gresini non sono poche: si parte dalla Desmosedici 2022 con un stile rinnovato nei colori e non solo. Più rosso Ducati con un tocco moderno e un celeste lucido (leggermente perlato) a dare ulteriore potenza ad una moto tanto bella quanto vincente.

L’arrivo di Alex Marquez è sicuramente la novità più grande. Lo spagnolo sarà affiancato da Donatello Giovanotti (track engineer) e Andrea Mattioli (Telemetrico), ereditando il resto della squadra dello scorso anno.

Dall’altra parte del box anche Fabio Di Giannantonio avrà una news importante con Frankie Carchedi (ex Suzuki) nuovo capo tecnico: il feeling nei test di Valencia è già sembrato molto interessante e ora sarà solo questione di tempo per vedere tutto il team all’opera nei test di Sepang di febbraio che apriranno ufficialmente questa stagione.

"Iniziamo il 2023 con un pizzico in più di rosso: rosso di determinazione, passione, fuoco… C’è tantissima voglia di continuare a crescere e fare bene. Vogliamo affrontare questa stagione gara per gara, con la consapevolezza che è questo il momento giusto: la top10 deve essere la normalità e la top5 va guardata come un obiettivo reale. Il team è carichissimo e io mi sono allenato al 300% per quest’annata e siamo pronti!", le parole di Di Giannantonio.

"È una giornata molto speciale oggi: vedere questo team così unito e già pronto mi emoziona – dichiara invece Marquez, fratello di quel Marc campione del mondo della MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 –. Essere qui a questa presentazione è una cosa molto speciale. Vedere tanta voglia e tanta illusione nella squadra e nella gente che è venuta a vederci oggi è una cosa che mi piace parecchio. Ora inizia il lavoro con una bella pre-season per arrivare alla prima gara di Portimao al 100%. L’obiettivo sarà fare un buon inizio di campionato, perché quello marcherà il ritmo di tutto il 2023: abbiamo gli strumenti e la volontà per fare bene, ovviamente non sarà facile ma l’attitudine in questi casi aiuta tantissimo".

Ultima parola ancora alla Padovani: "Siamo molto emozionati per questa nuova avventura. Siamo una squadra giovane e con grandi ambizioni: Fabio avrà modo di dimostrare tutto il suo potenziale in questo suo secondo anno e Alex ha tanta voglia di riprendersi la scena… Noi faremo di tutto per aiutare entrambi a riuscire nei propri intenti. Oggi è quasi un ritorno alla normalità con una presentazione così importante e con la nostra gente qui con noi: un ringraziamento è doveroso ai nostri sponsor e a tutto il team che ha lavorato duramente per essere pronto".