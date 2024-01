"Il numero di conferimenti utilizzati si vedrà nella bolletta di aprile"

"Il numero di conferimenti effettuati dal primo gennaio sarà indicato nella prima bolletta in emissione e, a partire da aprile, anche sulla app myHera". E sempre ad aprile, una volta approvate le nuove tariffe, "tutta la cittadinanza verrà messa a conoscenza del costo dei conferimenti aggiuntivi". L’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, risponde così a un’interrogazione del consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, che aveva chiesto lumi su questi e vari altri aspetti della nuova (e contestatissima) Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) in vigore dall’inizio di quest’anno.

"Nel momento in cui arriverà la bolletta non c’è modo di controllare e avere consapevolezza delle proprie consegne – protesta però l’esponente del Carroccio –. Non c’è neppure modo di percepire l’andamento". Detto che, secondo quanto affermato sempre da Spada in una recente commissione consiliare, il costo dei conferimenti aggiuntivi dovrebbe attestarsi sui 90 centesimi ogni apertura di cassonetto, Carapia non ci sta. "Dovrebbe apparire nel display un progressivo a scalare", prosegue il leghista, che dalla Giunta si sarebbe aspettato risposte più circostanziate. "Si voleva sapere come è stato sviluppato il calcolo, quali le ipotesi, quali gli assunti e le simulazioni con proiezione nel tempo – afferma Carapia –. La Spada al riguardo non ha risposto nulla. Se ne deduce che non ne sa nulla, o che preferisce non dire".

Da qui i dubbi del consigliere comunale di opposizione. "La quota variabile aggiuntiva oggi è una incognita", assicura Carapia. E conclude: "Cosa comporterà in termini di costi i rifiuti che in maggior quantità verranno abbandonati?".