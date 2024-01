Il nuovo anno. Benvenuta Noha. La prima nata del 2024 arriva dopo un giorno

È Noha, venuta alla luce all’1.12 della notte tra lunedì 1 e martedì 2 gennaio con un parto spontaneo, la prima nata del 2024 a Imola. La piccola, che pesa tre chili e 646 grammi, ha fatto la gioia di mamma Paula (origini cilene) e papà Mehdi (imolese). "Ringraziamo di cuore il reparto di Ostetricia e ginecologia, in particolare tutto il personale", le prime parole dei genitori. "Auguriamo a Noha e alla sua splendida famiglia, tanta felicità e fortuna", mandano a dire dall’Ausl.

L’anno si era chiuso con la nascita del piccolo Thomas, alle 16.34 del 31 dicembre.

Il primo giorno dell’anno l’Ausl ha fornito anche i dati sulle nascite dell’ultimo anno (già pubblicati in dettaglio ieri): nel corso del 2023, i nati all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Imola, guidata dal direttore Stefano Tamburro, sono stati 723. Si tratta dell’ultima tappa di un calo netto e costante che prosegue da anni in maniera più o meno pronunciata: nel 2020 le nascite erano state 852, scese a 825 nel 2021 e a 751 nel 2022.

Nell’ultimo anno sono state ben 182 (25,35%) le donne che hanno scelto di partorire a Imola pur provenendo da fuori circondario (l’anno precedente erano state 171, ma qualche anno fa erano sopra quota 200). Questo "grazie all’ottima fama dei reparti e dei professionisti delle unità operativa di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria e Nido – sottolineano dall’Ausl – o perché hanno apprezzato la capacità di presa in carico dell’intero periodo della gravidanza e del puerperio di tutti i professionisti del settore materno infantile".

In questo senso, vanno ricordati i numerosi corsi di preparazione alla nascita organizzati periodicamente dal consultorio familiare, i progetti di assistenza alle neomamme dopo il parto, che le ostetriche del consultorio garantiscono sia ambulatorialmente che a domicilio ed il progetto dimissione di madre e neonato sano, che permette l’immediata presa in carico del piccolo nato sano da parte del pediatra di famiglia. Già durante il periodo di degenza in ostetricia, infatti, la famiglia sceglie e contatta il pediatra per la prima visita di controllo, assistita dal personale del reparto.