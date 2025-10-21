Il nuovo corso del Circondario. Le isole felici che fanno crescere. Centri Giovani pronti a riaprire

Un Circondario sempre più a misura di giovani. Già, perché le amministrazioni comunali dei dieci municipi che compongono l’unione territoriale, a seguito della co-progettazione tra Asp e cooperativa Solco Civitas, sono pronte a riaprire da questo mese i Centri Giovani. Con due belle novità: il nuovo presidio per ragazzi di Fontanelice, aperto ogni martedì dalle 15 alle 18 nei locali dell’ex nido comunale in Piazza Roma, e l’ampliamento dell’offerta dei servizi al Flood di Mordano.

L’avvio delle attività dei Centri Giovani rappresenta un’importante opportunità di aggregazione, socializzazione e sviluppo di nuove abilità in ambienti sicuri e accoglienti. La progettualità avrà durata biennale, fino al 2027, attraverso un approccio più flessibile nella programmazione e nella gestione dei contesti del territorio per garantire una maggiore adattabilità alle esigenze dei giovani. Spazio, quindi, ad un programma settimanale che copre l’intera area circondariale con lo sviluppo di attività ludiche, ricreative, di socializzazione e prevenzione capaci di agevolare la coesione sociale, lo sviluppo individuale dei giovani e la partecipazione alla vita delle comunità territoriali.

Ma dove si trovano e quando sono aperti i Centri Giovani del territorio? Da quelli di Imola, il Marconi con porte aperte il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17 e quello di Sesto Imolese il lunedì e giovedì dalle 15 alle 18, ai due di Casalfiumanese. Uno è il noto Avalon di via 2 Giugno, con accesso il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30, e l’altro è lo Smip nella frazione di San Martino in Pedriolo con ingresso dalle 15 alle 17. A Castel del Rio attivo ‘La Buca’ al civico numero 1 di via Montanara, il lunedì e giovedì dalle 14.30 in poi, mentre a Borgo Tossignano confermatissimo ‘Il Cantiere delle idee’ in via Nino Bixio aperto il lunedì dalle 15 alle 17.30 e il giovedì dalle 16.15 alle 18.45. Centro Giovani anche a Castel Guelfo in via Gramsci, pronto ad accogliere i ragazzi il lunedì dalle 15 alle 17.30 e il mercoledì dalle 16 alle 18.30, mentre a Medicina c’è l’Area Pasi con porte spalancate dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Tante opportunità anche a Castel San Pietro Terme negli spazi di via Remo Tosi, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, e nel Pegaso di Osteria Grande il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì allo stesso orario. Ma anche ‘Incontri ravvicinati’ in Piazza Libertà a Toscanella di Dozza, attivo il mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17, e il Flood di Mordano in via Roma il venerdì dalle 15 alle 18. "Spazi pubblici aperti, accoglienti e inclusivi dove i giovani possono esprimersi, costruire relazioni positive, sperimentare forme di partecipazione attiva e contribuire alla vita delle proprie comunità – hanno detto le sindache Beatrice Poli e Francesca Marchetti delegate alle Politiche Giovanili e alle Politiche dell’Istruzione per il Circondario –. Crediamo profondamente nel protagonismo giovanile come risorsa per il presente e per il futuro del nostro territorio. Il lavoro di rete caratterizzerà questa nuova stagione di gestione e coinvolgerà scuole, associazioni, famiglie, servizi sociali e realtà educative".