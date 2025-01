Il nuovo kartodromo: "Lezioni con le scuole sulla sicurezza stradale"

di Enrico AgnessiUlteriore passo in avanti verso la costruzione del nuovo kartodromo in via Molino Rosso. La Giunta ha infatti approvato lo schema di convenzione urbanistica da siglare con la ditta veneta Kartland, che nei prossimi mesi realizzerà l’intervento su una superficie utile di quasi 4mila metri quadrati.

Secondo l’intesa, propedeutica al rilascio del permesso di costruire, il soggetto attuatore "dovrà effettuare attività in collaborazione con gli istituti scolastici di Imola in tema di sicurezza stradale". In particolare, Kartland si impegna a "rendere disponibile gratuitamente l’impianto per due giornate all’anno per la durata della convenzione e comunque per almeno cinque anni, per effettuare attività di guida sicura, al fine – si legge nella delibera di Giunta che dà il via libera all’operazione – di diffondere la cultura della sicurezza stradale, in collaborazione con gli istituti scolastici e altre associazioni del territorio e favorire l’inclusione delle persone con disabilità".

Inoltre, il soggetto attuatore parteciperà alla realizzazione della rotonda all’incrocio tra le vie Gambellara e Molino Rosso e della pista ciclabile fino all’ingresso del canile/gattile "in conformità" al progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal Comune. Il tutto "compresi i costi di eventuali espropri, spese tecniche e collaudo" fino all’importo massimo della somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari a oltre 500mila euro. In base agli accordi, tale importo sarà versato entro 30 giorni dalla richiesta del Comune in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.

Ma non è finita. La convenzione prevede anche che, al ritiro del titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento edificatorio, il soggetto attuatore dovrà corrispondere il 50% dell’importo determinato per il costo di costruzione pari a circa 94mila euro. La restante metà, per un totale di quasi 188mila euro, dovrà essere saldata entro un anno dal rilascio del permesso di costruire. Al di là di quanto previsto dalla convenzione urbanistica, il progetto del nuovo kartodromo prevede un investimento interamente privato da otto milioni di euro, che porterà alla creazione di 40 posti di lavoro e vedrà impegnate ditte locali nella sua realizzazione.

La struttura, che nascerà a settembre a due passi dall’autostrada A14, sarà realizzata da Vki, marchio della già citata società Kartland, già proprietaria di un impianto analogo in Veneto. Proprio i numeri del kartodromo con sede ad Altavilla Vicentina fanno ben sperare gli investitori: 226mila clienti unici registrati dal 2008 al 2023, per un totale di oltre mezzo milione di corse generate (65mila solo nel 2023).

In via Molino Rosso si potrà scendere in pista in ogni stagione, a prescindere dal meteo. Il tracciato sarà lungo 1.250 metri e avrà tre diversi assetti a seconda che ci sia bello o cattivo tempo: c’è infatti anche un percorso completamente al coperto, su tre livelli (per un totale di 750 metri), da utilizzare in caso di pioggia. La struttura al coperto sarà grande 4mila metri quadrati: qui troveranno spazio anche le aree dedicate ad accoglienza, cassa e briefing pre-corsa. L’area box ospiterà la flotta di 43 kart a motore termico: 30 per adulti, 12 per bambini e uno (con comandi al volante) per persone con disabilità.

Attorno alla pista ci saranno bar, area cibo e bevande che affaccia su una terrazza esterna di circa 200 metri quadrati, sala polifunzionale per eventi e riunioni di 250 metri quadrati. Completano il quadro un parcheggio esterno da circa 90 posti auto e un’area verde da oltre 5mila metri quadrati, con possibilità da alcune zone di assistere alla corsa attraverso una vetrata di 20 metri con visuale sulla pista.