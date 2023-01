Il nuovo polo all’ex Autoparco

Aprc si occupa di sviluppo e promozione immobiliare per la realizzazione di piattaforme logistiche di grande dimensione. Il nuovo polo imolese è collocato nell’area ex Autoparco, lungo la via Selice, passato il casello A14 in direzione Mordano. L’insediamento sorgerà su una superficie complessiva di circa 40mila metri quadri con un investimento previsto, incluso il fotovoltaico, di circa 36 milioni di euro. Per quanto riguarda le ricadute occupazionali sul territorio, si prevedono circa 200 posti di lavoro diretti, come nuove assunzioni, di cui quasi il 20% ad alta professionalità.