Il nuovo ponte della Tosa Primo studio in rampa di lancio "Ma servono 6-8 milioni"

di Enrico Agnessi

La Giunta valuta la fattibilità di un nuovo ponte da costruire nella zona della Tosa. Un’opera di collegamento da affiancare all’attuale attraversamento sul Santerno, a senso unico alternato, vecchio ormai di 60 anni. Lo annuncia l’assessore Pierangelo Raffini. "Stiamo chiedendo uno studio – ha spiegato il titolare dei Lavori pubblici nella Giunta del sindaco Marco Panieri, rispondendo l’altra sera in Consiglio comunale alle sollecitazioni di Renato Dalpozzo (lista civica Cappello) –. A oggi è un intervento che come costo si aggira tra i sei e gli otto milioni di euro. Dalle prime valutazioni fatte, è emerso che probabilmente non converrà riqualificare quello che c’è. O comunque riqualificarlo solo in minima parte, per affiancarlo a una struttura più ampia e a doppio senso di circolazione".

Insomma, dopo anni di discussioni, l’iter sembra davvero essersi messo in moto. Ma gli eventuali tempi di realizzazione dell’opera si annunciano particolarmente lunghi. "È una valutazione che stiamo facendo – rimarca l’assessore Raffini –. È un investimento non previsto al momento, perché non abbiamo ancora un’indicazione precisa di spesa. Ma è comunque qualcosa presente nel nostro mirino e nelle valutazioni che stiamo facendo, assieme ad altri progetti".

Il tema è, come noto, molto sentito dai cittadini. In particolare dai residenti della zona e da quanti si trovano a percorrere l’attraversamento esistente per raggiungere tribune e prato della Tosa durante i grandi eventi dell’Autodromo. "Non passa settimana senza che riceva una mail di qualcuno che mi chiede quando facciamo il nuovo ponte – ammette l’assessore Raffini –. È una criticità che tutti viviamo, ma come Giunta non mettiamo in pericolo i cittadini".

Il riferimento è alle contestazioni avanzate proprio da Dalpozzo. Portando in Consiglio comunale una mozione presentata dalla sua predecessora, Marinella Vella (documento respinto l’altra sera dall’Aula con i voti favorevoli dell’opposizione ma l’astensione della maggioranza), il civico aveva avanzato una serie di dubbi sulle condizioni dell’attuale ponte della Tosa. Partendo da uno studio commissionato dal Comune nel 2019, Dalpozzo aveva evidenziato appunto la vetustà dell’attraversamento sul Santerno già esistente ai piedi della celebre collina. "Ho già avuto esperienza nel precedente mandato di consiglieri che hanno evocato pericoli assolutamente non reali – ha ribattuto Raffini –. Lo studio, secondo la qualifica prevista, giudica il ponte ‘sufficiente’, che è sotto ‘buono’, ma sopra ‘insufficiente’ e ‘critico’".