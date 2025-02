Il nuovo ponte di Carseggio è realtà: "Nessuno si sentirà più tagliato fuori"

E’ stato inaugurato ieri mattina, alla presenza del governatore Michele De Pascale, il nuovo ponte di Carseggio nel territorio di Casalfiumanese. Una data che rimarrà nella storia della vallata del Santerno dopo oltre 10 anni di attesa. Un cantiere da più di 2.7 milioni di euro, con progettazione e direzione dei lavori affidata all’ingegnere Fabio Dall’Aglio, coperti in gran parte dal finanziamento della Regione (oltre 2.4 milioni) e per la restante parte da risorse comunali.

Un ponte avveniristico ad unica campata, costituito da una struttura metallica ad arco con impalcato sospeso in struttura mista acciaio-calcestruzzo, lungo 66.10 metri. Il piano viabile presenta una carreggiata di 5 metri di larghezza e due marciapiedi di 1.20 metri ciascuno necessari per proteggere la struttura da eventuali urti accidentali dei veicoli in transito utilizzabili per il passaggio ciclopedonale protetto dal traffico veicolare. Un attraversamento progettato con criteri antisismici grazie all’adozione di un sistema di isolamento interposto tra impalcato e spalle. L’opera è stata leggermente spostata rispetto al posizionamento del vecchio ponte collassato per consentire un miglioramento del tracciato dei raccordi stradali.

Alzato pure il piano viabile per garantire il margine di sicurezza idraulico che ora è superiore di 1.50 metri rispetto alla quota di massima piena duecentennale. I lavori di carattere strutturale, compresa l’installazione delle barriere di sicurezza, sono stati ultimati dall’appaltatore a metà dello scorso gennaio e la prova di carico dell’impalcato per il collaudo statico dell’opera è stata effettuata con esito positivo il 25 novembre 2024. Non meno importanti la messa in sicurezza della parete rocciosa in sinistra idraulica e la creazione di un argine di circa un metro di altezza sul bordo del campo sovrastante per riparare le future coltivazioni nella zona. Il ripristino delle aree agricole in destra idraulica, temporaneamente occupate per migliorare l’accessibilità al guado, è ormai completato.

Le lavorazioni da ultimare riguardano, quindi, solo la segnaletica stradale e piccole risistemazioni delle scarpate stradali. L’amministrazione guidata dalla sindaca Beatrice Poli ha fatto una presa in carico parziale delle aree e, con successiva ordinanza, ha aperto parzialmente il ponte ai residenti ed ai mezzi di soccorso in attesa del collaudo definitivo, permettendo così a tutte le persone evacuate per l’alluvione di tornare in casa.

"Finalmente si conclude un’opera molto attesa e significativa per questo territorio – ha detto il governatore, Michele De Pascale –. Una struttura che aiuterà chi abita al di là del fiume a non sentirsi più isolato ma parte integrante di questa comunità. Il percorso per sua realizzazione è stato lungo e complesso, ma le difficoltà sono state superate grazie al lavoro comune di tutte le istituzioni coinvolte. Con la consegna di questo ponte è stata ricucita una ferita importante nel territorio di Casalfiumanese". Per la sindaca Beatrice Poli, che ha ripercorso con pannelli fotografici l’evoluzione della vicenda, non ci sono dubbi: "Dopo tre guadi, due strade alternative, cicli amministrativi che si sono susseguiti in Regione e municipio, bagarre politiche, richieste di finanziamento, procedure di gara tortuose, rincari dei costi delle materie prime, alluvioni e quasi 11 anni di lavoro – ha sottolineato -, il mio ringraziamento va soprattutto ai residenti di via Macerato. Questo ponte è un simbolo della forza, della caparbietà e della resilienza della gente di montagna che non molla mai".