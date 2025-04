Il nuovo potabilizzatore: "Opera strategica per il futuro. L’acqua avrà maggiore qualità"

Il cantiere del nuovo potabilizzatore di Bubano apre le porte alla cittadinanza. L’impianto, uno dei principali componenti a servizio del progetto di potenziamento del sistema idrico di 13 comuni tra il Ravennate e l’Imolese, sta prendendo forma e sarà pronto nel corso del 2026. Grazie infatti alla nuova condotta che collega l’impianto alla rete idrica di Castel Bolognese e che si amplierà anche a Imola, Mordano, Riolo Terme, Bagnara di Romagna, Solarolo, Conselice, Sant’Agata sul Santerno, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Medicina, Dozza e Massa Lombarda, verrà quadruplicata la produzione di acqua potabile per uso civile, arrivando a 160 litri al secondo. "Siamo fieri di poter ospitare nella nostra area comunale un’infrastruttura così importante per le strategie di sviluppo del territorio. La risorsa dell’acqua è un elemento fondamentale, da dover utilizzare nel modo più razionale possibile", ha dichiarato il sindaco di Mordano Nicola Tassinari.

Gli obiettivi sono chiari: aumentare la riserva idrica, rispondere alla crescente domanda di acqua dovuta all’espansione residenziale e ridurre il consumo di risorsa idrica proveniente dai pozzi. Ma anche offrire un servizio capace di adattarsi anche alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

"Non solo, questo investimento permetterà un approvvigionamento idrico più sicuro, oltre che una qualità dell’acqua decisamente migliore, riducendone la durezza, problema che grava sulla vita quotidiana di tante famiglie, specialmente della mia città", ha ribadito il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza.

Tutto ciò sarà possibile grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro, di cui 31 finanziati da Con.Ami, 17 dal Gruppo Hera e un milione dal Piano Nazionale Acquedotti. "Si tratta di uno degli investimenti più significativi sostenuti da Con.Ami, in termini di sviluppo e potenziamento dei servizi dedicati al territorio – ha sottolineato il presidente Fabio Bacchilega –. Parliamo di una progettualità virtuosa, che intercetta il concetto di buona gestione delle risorse idriche in un periodo storico in cui si parla sempre di più dei risvolti dei cambiamenti climatici. Ringrazio il comparto tecnico del Gruppo Con.Ami, guidato dal direttore Giacomo Capuzzimati, e l’intero gruppo di lavoro Hera, impegnato nello sviluppo del progetto. Ma soprattutto, ringrazio chi ci ha creduto, dato che il progetto parte da molto lontano".

L’iter dei lavori, autorizzato nel 2017 e cominciato nel 2022, affonda le sue radici in un progetto avviato già nel 2003. L’impianto prevede inoltre di ottimizzare la linea di trattamento industriale, continuando a produrre, come oggi, 400 litri al secondo di acqua, di qualità sempre migliore. I 30.000 metri cubi che saranno utilizzati per scavare il terreno del cantiere sono stati recuperati. Una parte è già tata utilizzata per il rifacimento degli argini del fiume Senio, nella zona di Cotignola; una ulteriore è stata recuperata per la produzione di mattoni ad alte prestazioni energetiche nella fabbrica Wienerberger, che si trova a meno di un chilometro dal cantiere. Il resto sarà usato per mettere in sicurezza le scarpate di alcuni fronti di lavoro nel sito estrattivo di Recter Srl, a un paio di chilometri dal cantiere e nell’area del nuovo impianto per le opere a verde previste nella conclusione dei lavori. "Questo intervento rappresenta una delle opere strategiche più importanti per il nostro territorio, per poterlo valorizzare e migliorare, non solo per la portata economica, ma anche per l’impatto diretto che avrà sulla vita dei cittadini – ha concluso Marco Panieri, presente sia come sindaco di Imola che come presidente dell’Assemblea dei sindaci di Con.Ami –. Un’opera che guarda al futuro e alla sicurezza di tutti".