Il nuovo sistema di raccolta rifiuti. Da ottobre cambiano i cassonetti. Si parte da Cappuccini e Pedagna

Si avvicina l’annunciata riorganizzazione dei servizi ambientali in città. In arrivo le lettere con le due copie della Carta Smeraldo, la tessera che servirà ad aprire il nuovo contenitore dei rifiuti indifferenziati in sostituzione della vecchia card. I nuovi contenitori per la raccolta differenziata diventeranno invece ad accesso libero.

La sostituzione dei cassonetti, circa 2.270, inizierà a ottobre e si concluderà a fine dicembre. Si parte dai quartieri Cappuccini e Pedagna. L’ultima parte di città oggetto di cambiamento sarà il centro storico, dove è previsto di posizionare delle casette in corten previa autorizzazione della Soprintendenza.

A Imola, grazie alla precedente riorganizzazione dei servizi ambientali, le percentuali di raccolta differenziata sono passate dal 55% del 2015 al 77,1% del 2023. Lo scorso anno, con l’attivazione della tariffa puntuale, è stato superato l’80%. Ma le criticità, legate agli abbandoni dei rifiuti, non mancano.

La Carta Smeraldo, recapitata a oltre 36mila utenti, arriva anche ai cittadini serviti dal porta a porta (in centro e nella zona industriale): per loro il servizio non cambia ma, oltre che nei propri bidoncini, con la nuova tessera potranno conferire anche nei cassonetti stradali.

I nuovi cassonetti dell’indifferenziato, che si potranno aprire anche con il telefonino, si chiuderanno con il pedale. Per quanto riguarda la Tariffa corrispettiva puntuale, non cambiano i litri annui prepagati, ma cambia il numero dei conferimenti prepagati, che si adegua ai maggiori volumi conferibili. Con i nuovi contenitori, infatti, si possono conferire quantità di rifiuti fino a 30 litri (con i vecchi i litri massimi erano 20).

I bidoni dell’organico saranno sostituiti da cassonetti dotati di sportello apribile con pedaliera. Le campane per il vetro da contenitori che garantiscono una maggiore pulizia nell’area circostante, evitando i frammenti di vetro attorno e la fuoriuscita di liquidi. I nuovi cassonetti per carta/cartone e plastica/lattine non avranno alcuna griglia all’interno. Previsti incontri pubblici per informare i cittadini e una serie di infopoint (calendario sul sito del Municipio).

"La riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti è l’occasione per superare alcune criticità emerse in questi anni – osservano il sindaco Marco Panieri e vicesindaca con delega all’Ambiente, Elisa Spada –. I nuovi cassonetti sono stati pensati per dare una risposta concreta ai problemi e, contestualmente, intervenire sulle piazzole per migliorare la loro fruibilità".