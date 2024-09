Il nuovo tratto di via Gesso. Domenica l’inaugurazione

Domenica primo settembre sarà inaugurato il tratto comunale di via Gesso di circa tre chilometri, poco distante da Sassoleone sul territorio di Casalfiumanese, ripristinato a seguito di un intervento di sistemazione idrogeologica per la sua messa in sicurezza. I lavori, della durata di circa 7 mesi, sono stati eseguiti dalla ditta Zini Elio di Imola.

I costi? Poco meno di 1 milione di euro in arrivo da fondi governativi. Dalla demolizione della massicciata stradale al recupero di diversi cedimenti della scarpata con la posa di palificate in calcestruzzo ed il fissaggio di alcune porzioni di guard-rail. Ma anche il corretto sistema di regimentazione delle acque meteoriche con la miglioria dei drenaggi e delle fossette di scolo per mitigare l’impatto delle precipitazioni ed arginare il rischio di eventuali criticità nelle aree terrene limitrofe. Infine, la colata di manto bituminoso per l’asfaltatura finale.

La cerimonia, prevista per le ore 15, coinciderà anche con la giornata di celebrazioni della Festa della Madonna del Rio in Gesso presso la locale parrocchia tra recita del rosario, musica, polenta e tombola. Senza dimenticare una camminata con percorso ad anello attorno a Sassoleone, con partenza da Gesso, inserita nel Ptpl 2024 della Città Metropolitana. Presente l’assessore regionale Igor Taruffi. "Un intervento atteso e importante programmato ben prima degli eventi alluvionali – ha detto la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli –. Un’azione necessaria per garantire alla popolazione gli adeguati collegamenti e i parametri di sicurezza nella percorrenza veicolare delle arterie". E ancora: "Via Gesso era l’unica strada comunale chiusa, a causa di dissesti, presa in carico nel 2019 – ha aggiunto -. Ora, però, è necessario sistemare anche il tratto provinciale".