Il paddock allagato. Panieri ‘chiama’ Roma: "Servono 2,5 milioni per rafforzare il muro"

Un enorme lago artificiale. Eccolo come si presentava, fin dall’alba di ieri mattina, il paddock 2 dell’Autodromo. Era già successo a maggio, quando le immagini dei tir della Formula 1 sommersi dall’acqua avevano fatto il giro del mondo. A differenza di quanto accaduto sei mesi fa, stavolta i pannelli rossi di recinzione a tutela del grande piazzale che ospita i concerti o appunto i grandi mezzi a servizio degli eventi motoristici, hanno ceduto in almeno un paio di punti. Un po’ come accadde, ma in quel caso nella sola zona del paddock 1, durante l’alluvione del 2014. E così stavolta il fiume Santerno è tracimato fino alla zona del centro medico, all’altezza dell’ingresso della Rivazza, dove attorno alle 5 del mattino i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere una donna al lavoro in quella zona in quanto guardia giurata.

Uno scenario che ha convinto il Comune ad accelerare nel piano di rafforzamento rafforzamento del muro esterno del paddock. In questi giorni, per fortuna l’Autodromo non ospita eventi. La stagione si è di fatto conclusa proprio domenica scorsa, con l’Aci racing weekend. Il rischio di ritrovarsi alle prese con oltre un metro d’acqua (quanta ce n’era ieri) durante un evento internazionale, non può più essere corso. Anche perché per asciugare il piazzale (la pista non è stata toccata nemmeno ieri) servono cifre rilevanti. A maggio, per intenderci, la fattura finale superò i 100mila euro. E questa volta, considerando che l’acqua è arrivata fino al centro medico, non sarà meno salata.

Ecco perché, già in estate, il Con.Ami ha affidato alla società faentina Enser una "redazione di ipotesi preliminare" con relativa stima dei costi per gli interventi di messa in sicurezza del paddock 2.

"C’è uno studio di fattibilità che abbiamo già sottoposto alla struttura commissariale – riferisce il sindaco Marco Panieri –. È un progetto da 2,5 milioni, legato all’alluvione di maggio. Un investimento che non è giusto sia esclusivamente in capo a Con.Ami. Se c’è l’ok al finanziamento, possiamo partire anche subito con i bandi per l’affidamento dei lavori. A questo si collega poi il discorso che riguarda il potenziamento delle casse di espansione intavolato con la Regione".

Il primo cittadino non vuole però che, in circostanze come quella di ieri, l’attenzione ricada tutta sulle sorti del circuito. "Non vedo un problema Autodromo – assicura il sindaco Panieri –. È caduto un elevato quantitativo di pioggia in poco tempo, e anzi la rottura delle barriere ci ha permesso di convogliare nel paddock 2 una grande mole d’acqua che rischiava di riversarsi nel quartiere Campanella".

Per questo motivo, scampato il pericolo, in serata il primo cittadino può tirare un sospiro di sollievo: "Al momento la situazione è sotto controllo e la viabilità è tornata tutta alla normalità – è il commento di fine giornata –. Il tutto grazie a un prezioso gioco di squadra fra tutte le forze in campo. La macchina operativa si è mossa in modo puntuale e preciso, partire dalle 20 di giovedì sera ed è ancora in attività per continuare a monitorare la situazione, sempre in stretto raccordo con la Regione, la protezione civile regionale, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il servizio di protezione civile del Comune, i volontari di protezione civile e la polizia Locale. A tutti loro va il mio ringraziamento per la stretta ed efficace collaborazione".