Il palazzetto dello sport ha un tetto nuovo

Nuova copertura per il Palasport. Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione che riguardano il completo rifacimento della copertura del Palazzetto dello Sport Rambaldi di via Cesare Battisti. L’opera di manutenzione straordinaria per la riqualificazione e messa in sicurezza del tetto, prevista nel programma triennale dei lavori pubblici, è stata finanziata dal Comune 300 mila euro. Il tetto presentava ormai segni di deterioramento e si erano verificate infiltrazioni durante le piogge più intense; problemi che avevano portato a interventi locali di riparazione. La progettazione di una nuova copertura è stata definita per riqualificare la struttura, evitando eventuali problemi al campo da gioco e al fine di isolare maggiormente il Palazzetto rispetto al tetto precedente. La tecnologia ha permesso di operare dall’esterno senza dover scoperchiare la struttura.

Di fatto, è stata realizzata una nuova copertura sopra quella precedente e in questo modo i lavori si sono svolti garantendo la funzionalità della palestra e senza interrompere la stagione agonistica. Gli interventi si sono quindi conclusi con la ricollocazione dei pannelli solari sopra la nuova copertura.

"Il Palazzetto Marco Rambaldi è da tanti anni un luogo di riferimento per lo sport medicinese e sono numerosi gli interventi di riqualificazione che l’Amministrazione sta portando avanti su questa struttura per garantirne sempre più la sicurezza e la funzionalità. Ora stiamo ragionando sui prossimi interventi che riteniamo dovranno essere principalmente indirizzati all’efficientamento e al risparmio energetico", ha dichiarato il sindaco Matteo Montanari.

Si tratta di un periodo di grande rinnovamento per gli edifici principali del territorio di Medicina. Solo due settimane fa, infatti, erano stati conclusi gli interventi di riqualificazione e consolidamento strutturale della cascina Ca’ Nova che era stata in parte danneggiata dal terremoto che colpì l’Emilia-Romagna a maggio 2012. Gli interventi di miglioramento sismico riguardavano il rifacimento del tetto, il consolidamento dei solai di piano e la riparazione puntuale delle lesioni sulle murature. I lavori erano partiti a fine estate 2022 e sono stati ultimati, come programmato, entro febbraio 2023. L’investimento complessivo di circa 209mila euro è stato finanziato dalla Regione e rientra nel programma delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Zoe Pederzini