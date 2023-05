Il Paolini-Cassiano regala libri alla Romagna

Gli studenti dell’istituto di istruzione superiore Paolini-Cassiano di Imola e l’associazione degli ex allievi della stessa scuola desiderano sostenere la Romagna colpita dall’alluvione raccogliendo libri da donare. Tutti coloro che vorranno contribuire a questa importante iniziativa, potranno consegnare i testi da domani a mercoledì 7 giugno direttamente nelle due sedi scolastiche cittadine. E cioè: istituto Paolini (via Guicciardini 2) e istituto Cassiano (via Ariosto 1). I libri potranno essere consegnati dalle 8.30 alle 12.30 tutti i giorni esclusi festivi. Nella sola sede del Paolini, ed esclusivamente per la giornata di martedì 6 giugno, deposito aperto anche di pomeriggio dalle 17 alle 20.

"Sarà gradito, per chi vorrà, lasciare nel libro donato una dedica, un messaggio, una frase, un pensiero e la firma di chi dona – spiega Stefania Galeotti, dirigente scolastica dell’istituto Paolini Cassiano –. I libri donati verranno consegnati direttamente dall’associazione ex allievi a scuole ed enti dei territori di Romagna colpiti dall’emergenza. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che aderiranno a questa iniziativa".