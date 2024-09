Il Parcheggio Ortomercato chiuso fino al 31 ottobre

Il parcheggio Ortomercato chiude per completare i lavori di manutenzione straordinaria (stanziati oltre 700mila euro) cominciati nelle scorse settimane. Lo ha annunciato ieri il Comune, spiegando che il disco rosso scatterà da lunedì e andrà avanti per oltre un mese.

"La decisione si rende indispensabile a seguito delle lavorazioni sulla pavimentazione del primo piano – spiegano dal Municipio –. Per garantire la sicurezza dei cittadini e dei veicoli, il parcheggio rimarrà chiuso fino al termine dei lavori, previsti per la posa della nuova guaina, che sarà completata entro il 20 ottobre".

Il programma generale dei lavori, partiti un paio di mesi fa, era stato presentato dal Comune a inizio luglio. Secondo il progetto, all’Ortomercato è previsto in particolare il rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del primo piano della struttura, alla quale si entra da viale Zappi, che già lo scorso anno era stata interessata da un paio di cantieri.

Oltre che l’intero primo piano, questo nuovo intervento riguarda anche la rampa di accesso, una piccola zona al piano terra e alcuni punti del piano interrato ammalorati a causa delle infiltrazioni.

Nel dettaglio, il progetto prevede la rimozione delle attuali pavimentazioni, dei sottofondi e del sistema impermeabilizzante e il rifacimento con pavimentazione in cemento (salvo nella piccola porzione del piano terra dove per omogeneità con il resto del piano saranno riproposte le betonelle). La rampa sarà opportunamente resa ruvida per evitare scivolamenti in caso di gelate.