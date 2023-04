Il parco dei dinosauri Le scuole visitano le creature di Padovani

I dinosauri si estinsero circa 66 milioni di anni fa a causa della caduta sulla Terra di un grosso meteorite.

Ma quelli realizzati coi sassi dal collezionista imolese Emilio Padovani hanno superato indenni il biennio pandemico. E ora sono pronti a tornare protagonisti, nel loro regno incontaminato di Codrignano a pochi chilometri da Borgo Tossignano, delle gite scolastiche degli alunni della città.

"Siamo ripartiti in questi giorni con alcune classi delle scuole Rodari di Imola in visita. Sono già stato in aula per un’anteprima di lezione davvero speciale – racconta Padovani che nel 2021 è stato eletto ‘Nonno dell’anno’ dall’associazione culturale O Leudo di Sestri Levante –. Ma le richieste arrivano anche da altri istituti di Lugo e Forlì. Non occorre il biglietto d’ingresso, non voglio niente. Il mio parco dei dinosauri è nato da una passione. E le emozioni, specie quelle dei bambini, non hanno prezzo".

Così la fama del sito archeologico fantastico, un capolavoro unico al mondo, è ormai salda in tutta la penisola. Dalle ospitate televisive targate Raiuno di Padovani alla diretta telefonica di qualche sera fa con la nota emittente Rai Radio 2. "Più avanti tornerò in tv, è stata una bella esperienza andare a Saxa Rubra ed incontrare personaggi come Marco Liorni, Mauro Coruzzi e Patrizia Fanelli – riavvolge il nastro della memoria –. L’unicità del mio zoo di pietra? Ogni tanto guardo sul web, ma non trovo nulla di simile in giro per il globo. Magari qualche installazione in qua e in là, ma a Codrignano ci sono più di 100 esemplari". Già, che vanno dai 100 quintali ai 100 chili di peso. Animali che hanno nomi scientifici e di fantasia come nel caso dell’Eleonorius dedicato alla nipote Eleonora. Oppure del meraviglioso Cuore formato da tanti sassi dall’inconfondibile forma a due curve.

"Non ci sono solo dinosauri ma anche un’Italia lunga 5 metri. Poi la bicicletta, la Lambretta e una Ferrari da Formula 1 – sottolinea il 75enne collezionista che ha iniziato la raccolta dei sassi nel 1976 –. Vado ancora, di tanto in tanto, nelle cave a cercare qualche pietra, ma il parco è ormai tutto pieno". In cantiere, però, c’è un’altra magia. "Si chiamerà Emilio, come me, e sarà un personaggio preistorico alto 3 metri fatto di sassi – conclude Padovani –. Probabilmente lo sistemerò, nei prossimi giorni, nel giardino di casa mia vicino alla stazione ferroviaria di Imola".

Mattia Grandi