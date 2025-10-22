Il parco didattico rinasce. Un patto per Montebello. Progetto da 40mila euro

Il parco didattico di Montebello, cuore verde e laboratorio naturale della scuola elementare ‘Pelloni–Tabanelli’, si prepara a una profonda trasformazione. La Giunta ha approvato il progetto di massima e il patto di collaborazione che vede uniti il Comune, l’associazione Amici di Montebello, l’istituto comprensivo numero 4 e Area Blu in un percorso condiviso di rigenerazione e valorizzazione di uno degli spazi educativi più amati della città.

L’accordo dà avvio a un progetto cofinanziato per 40mila euro complessivi, equamente suddivisi tra Comune e associazione. L’obiettivo è restituire al quartiere e alle scuole un parco rinnovato, accessibile e sostenibile, in grado di ampliare le esperienze didattiche all’aperto e rafforzare il legame tra comunità e ambiente.

La riqualificazione sarà gestita da Area Blu, che curerà la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il collaudo, garantendo la sicurezza degli interventi e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria. L’istituto comprensivo avrà un ruolo di coordinamento con l’associazione e con la società in house del Comune per conciliare le fasi di cantiere con le attività scolastiche, mentre il Municipio assicurerà il monitoraggio costante e la trasparenza dei processi.

Gli interventi seguiranno un ordine di priorità condiviso tra tutti i soggetti coinvolti. Si partirà dal ‘pratone’, grande area verde al centro del parco, e dall’accesso alla parte bassa, per poi proseguire con il percorso che conduce al villaggio degli gnomi e all’aula verde. A seguire, verranno valorizzati il boschetto con la grande quercia, il labirinto di carpini bianchi, il giardino mediterraneo, l’orto, il giardino dei frutti dimenticati e il giardino del grande cedro, fino alla sistemazione delle aiuole odorose, della scarpata dei viburni e dell’impianto di irrigazione. Un’attenzione particolare sarà riservata alla cartellonistica informativa e botanica, per trasformare l’area in un vero percorso educativo a cielo aperto.

Il progetto si fonda su principi di fiducia reciproca, sostenibilità e responsabilità condivisa. L’associazione dei genitori, che da anni si impegna nella cura degli spazi scolastici, trasferirà al Comune un contributo iniziale di 20mila euro entro due mesi dalla firma, mentre l’amministrazione si impegnerà a cofinanziare la stessa cifra e a garantire le risorse necessarie per la manutenzione futura. Entrambe le parti potranno inoltre attivare nuove donazioni o sponsorizzazioni per ampliare il budget iniziale e completare ulteriori interventi.

Il parco didattico di Montebello, già riconosciuto come agenzia formativa comunale e aperto alle scuole del territorio, è da anni un punto di riferimento per attività di educazione ambientale, laboratori del Ceas e visite guidate tra alberi secolari, formazioni geologiche e habitat naturali. Con il nuovo piano di riqualificazione, il parco diventerà un laboratorio permanente di educazione alla sostenibilità, un luogo dove la scuola incontra la natura e la cittadinanza si fa protagonista della cura del bene comune.