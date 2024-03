Il parco giochi di Spazzate Sassatelli rinasce grazie all’impegno del Lions

Torna operativo il parco giochi di Spazzate Sassatelli. Dopo essere stato duramente colpito dalle alluvioni del 2023, che lo hanno dissestato, ora lo spazio destinato ai più piccoli è stato ripristinato e riaperto alla piena fruizione. Il tutto grazie al sostegno economico del Lions International Distretto 108 Tb. A inaugurare il parco giochi sono stati, nei giorni scorsi, il sindaco Marco Panieri, insieme al past governatore distretto 108 Tb Lions International, Cristian Bertolini, accompagnato dal presidente del Lions Club Val Santerno, Dario Beltrandi, e da alcuni soci del club, dall’assessora all’Ambiente e Partecipazione, Elisa Spada, e da molti cittadini di Spazzate Sassatelli e aree limitrofe, compresi tanti tantissimi bambini entusiasti. Insomma, la comunità locale unita in una giornata di gioia e festa. "Il parco giochi, tanto atteso e tanto desiderato, è diventato una realtà grazie agli sforzi dei Lions e del contributo straordinario del nostro Distretto 108 Tb Lions International – sottolinea Bertolini –. A seguito degli eventi disastrosi che hanno colpito in particolare la Romagna, il Distretto Lions ha costituito un fondo da destinare ad interventi di ripristino di strutture di interesse pubblico in zone particolarmente colpite. Il parco giochi inaugurato è uno dei tanti interventi nel territorio da parte dei Lions".

Nelle parole del sindaco Panieri, questa donazione "costituisce un gesto di generosità, speranza e vicinanza per una frazione duramente colpita dalle alluvioni del 2023. Un’attenzione – conclude – ai giovani, simbolica, mentre continua la ricostruzione. Dobbiamo ricordarci degli impegni, dei cantieri e delle opere per la ricostruzione".