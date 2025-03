Il parroco anti mafia. Bagno di folla a San Pio per don Patriciello

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (in provincia di Napoli), è stato protagonista martedì di un doppio appuntamento nella chiesa di San Pio: al mattino con i ragazzi delle scuole e alla sera con i grandi nell’ambito dei Quaresimali di San Pio (nella foto è con il sindaco Maco Panieri).

L’iniziativa con gli studenti, in particolare, è andata in scena in occasione della ‘Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’, che si celebra formalmente domani (oggi alle 16.30 ci sarà anche un momento istituzionale in Consiglio comunale), e della ‘Settimana della legalità’, che vivrà proprio domani mattina alle 8.30 al teatro comunale dell’Osservanza un altro evento dedicato ai giovani.