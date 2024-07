Il passaggio a Castello. La sindaca Marchetti:: "Tour straordinario, grazie a tutti"

Un passaggio che resterà nella storia, quello del Tour de France nel circondario.

Il sindaco di Imola Marco Panieri ha assistito al passaggio in città in Autodromo, accanto allo storico organizzatore dei mondiali di ciclismo a Imola del 1968, Nino Ceroni. Un passaggio che ha messo ancora una volta l’Enzo e Dino Ferrari al centro della storia del ciclismo. Dopo aver ospitato per due volte in pochi anni, nel 2015 e nel 2018, l’arrivo di tappa del Giro d’Italia, gli indimenticabili Campionati del mondo su strada 2020 e i Campionati italiani del 2021. E non è finita Mercoledì 10 luglio

dall’Enzo e Dino Ferrari partirà infatti la quarta tappa del Giro d’Italia donne.

Rimarrà nella storia anche il transito davanti al Cassero di Castel San Pietro, ripreso dall’alto dalle telecamere che hanno mostrato in mondovisione un cuore giallo disegnato su di esse (con borsine gialle si è poi scoperto).

Fra i tanti cittadini che, sfidando il gran caldo, sono accorsi a salutare il Tour, passato a tutta velocità nel corso del transito sulla direttrice della via Emilia, in prima fila davanti al Cassero c’era la sindaca di Castel San Pietro Francesca Marchetti insieme al consigliere delegato allo Sport Andrea Dall’Olio, alla presidente di Pro Loco Raimonda Raggi, e al tenente Luca Filopei, comandante della Stazione Carabinieri di Medicina.

"Il passaggio del Tour de France è stata una grande festa per tutta la comunità castellana – dichiara la sindaca Francesca Marchetti –, oltre a una straordinaria opportunità per promuovere le bellezze e le eccellenze della nostra città a livello internazionale. Ringrazio le tante persone che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento nel nostro territorio e alla tutela della sicurezza lungo il percorso: gli oltre 100 volontari, il personale degli uffici comunali, la Pro Loco e la Polizia Locale".