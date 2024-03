Il Pd punta su Marchetti: "Persona di spessore, esperta e competente"

Adesso è ufficiale. È Francesca Marchetti la candidata a sindaco di Castel San Pietro per il dopo Tinti. La notizia è giunta nel tardo pomeriggio di ieri, comunicata dalla segreteria del Pd, e non ha chiaramente destato sorpresa. Ormai da mesi il nome di Francesca Marchetti era pressoché certo per la successione dopo i due mandati di Tinti, e gli ultimi mesi sono serviti per arrivare alla "decisione unanime della direzione dopo il periodo di consultazioni", e dunque per vincere anche le (poche e rare) resistenze di chi all’interno del partito avrebbe voluto passare dalle primarie per arrivare alle elezioni di giugno.

L’assemblea condotta dalla segretaria dell’unione comunale Francesca Farolfi, dal Sindaco e Segretario di Federazione Fausto Tinti e del Senatore Daniele Manca, dunque, ha partorito nella giornata di ieri l’attesa e definitiva scelta, ponendo le basi per quella che sarà una successione scritta prim’ancora di arrivare alle urne. Troppo debole, infatti, appare l’opposizione del centro destra, soprattutto se opposta al nome più forte che il centro sinistra avrebbe potuto esprimere, quello della consigliera regionale. "Francesca è la migliore dirigente del Partito Democratico a cui affidare la guida della nostra città nei prossimi anni, considerata la sua esperienza, le sue capacità politiche, relazionali e amministrative", è stato il commento della segretaria Francesca Farolfi, che parla di una figura "perfettamente in linea con le caratteristiche di profilo emerse dalle consultazioni. Persona stimata, di spessore e professionalità, con chiara appartenenza politica, con capacità di relazione e di ascolto con la città, empatica e autorevole".

Il sindaco uscente Tinti ha invece posto l’accento su un ruolo, quello di Francesca Marchetti sindaco, che "si rivelerà fondamentale non solo per il comune di Castel San Pietro ma anche per il partito e per l’intero Circondario nonché nei rapporti con gli enti, in primis Città metropolitana e Regione Emilia-Romagna. Come primo cittadino, so che dormirò sonni sereni perché la città passerà nelle migliori mani possibili con la certezza che Francesca sarà migliore di me".

Convinzioni che sono proprie anche del senatore del partito democratico Daniele Manca, che ha sottolineato come "questa scelta unanime nella direzione del partito conferma la sintonia con la comunità e la presenza di un gruppo dirigente autorevole sempre vicino alle istanze dei cittadini elettori. Francesca rappresenta la migliore candidatura nell’interesse di un’ampia coalizione che saprà programmare il futuro della città, snodo fondamentale per le relazioni con la Città Metropolitana e la Regione".

Claudio Bolognesi