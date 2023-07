Il Pd senza segretario Toto-nomi, spunta Tinti

di Enrico Agnessi

Il giorno dopo l’annuncio delle dimissioni di Francesca Degli Esposti da segretaria territoriale del Pd, i militanti del (fu) Partitone si interrogano su quella che potrebbe essere la loro futura guida. A differenza del passato, quando il toto-nomi relativo a chi avrebbe occupato la scrivania più importante di viale Zappi incendiava il dibattito politico, oggi ci prepara al passaggio di testimone (tramite congresso locale o semplice consultazione dell’assemblea territoriale) senza particolare emozione.

Del resto, lo stesso percorso che aveva portato la candidata unica Degli Esposti a essere eletta, a fine 2021, era stato assolutamente lineare. E la causa è da ricondurre allo stesso motivo che ha portato la segretaria uscente, alle prese con crescenti impegni professionali, a fare un passo indietro. Mentre fino a qualche anno fa essere il numero uno di viale Zappi voleva dire ricoprire un ruolo chiave per quanti ambivano a una carriera politica, soprattutto a queste latitudini, oggi non è più così.

La crisi dei partiti, evidente anche nel centrodestra e nel M5S, non risparmia nessuno. Questo sarebbe stato il periodo della Festa dell’Unità. Abbandonato ormai da anni il Lungofiume, il marchio resta vivo solo nelle frazioni e, quando va bene, anima uno o due fine settimana in qualche centro sociale. Gli iscritti calano, le risorse scarseggiano. E il segretario del Pd deve accontentarsi, ormai da un lustro, di un semplice rimborso spese.

Il borsino delle quotazioni, che comprende la consigliera regionale Francesca Marchetti e la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, vede nelle ultime ore l’inserimento di un nome importante come quello del primo cittadino castellano, Fausto Tinti. Ma a meno di un anno dalle elezioni amministrative (a giugno 2024 si vota in otto comuni del circondario) e di quelle europee, non si annunciano battaglie fratricide né rese dei conti. E questo nonostante, all’ultimo congresso, gli attuali vertici del Pd locale si siano espressi tutti per il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, uscito però sconfitto dalla contesa con la nuova segretaria, Elly Schlein.

"Le candidature saranno discusse negli organi dirigenti nel mese di settembre – ha mandato a dire ieri Raffaello De Brasi, coordinatore della segreteria del Pd –. Ovviamente ognuno è libero di fare congetture e previsioni e renderle pubbliche, ma vogliamo rassicurare tutti gli iscritti ed elettori del Pd sul fatto che, nella fase attuale, il ‘toto-nomi’ è privo di qualsiasi fondamento e il percorso verso il nuovo segretario o la nuova segretaria sarà trasparente e partecipato come sempre avviene nel Partito democratico".