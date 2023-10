Il percorso si snoda fra tre edifici: "Un’opportunità importante"

L’occasione per guardare Imola, e approfondire la conoscenza di un personaggio del calibro di Francesco Alberghetti, da un’altra angolazione. È soddisfatto Giacomo Gambi, assessore con delega alla cultura del municipio cittadino, alla vigilia della due giorni di appuntamenti autunnali targati Fai, presentati in Città metropolitana, a Bologna: "Iniziative che sono ormai una certezza sul calendario di tutti noi per scoprire, o riscoprire, luoghi culturali del nostro territorio – analizza -. Un plauso ed un ringraziamento alla delegazione Fai di Imola con cui, in omaggio alla figura di Francesco Alberghetti, abbiamo costruito questo percorso tra tre edifici cittadini". E ancora: "Alberghetti lasciò il proprio patrimonio al Comune per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione attraverso la creazione di una Scuola d’Arti e Mestieri – ricorda Gambi -. Nel prossimo fine settimana potremo visitare il suo appartamento all’interno di palazzo Dalmonte Casoni, la sede storica dell’istituto a lui intitolato e la Biblioteca comunale che conserva la sua donazione di un fondo librario".

Poi l’invito rivolto agli imolesi e ai visitatori: "L’opportunità congeniale di visitare luoghi del cuore lungo un itinerario che si sviluppa all’interno del nostro magnifico centro storico", conclude l’assessore.

m.g.