"Il pericolo abusivi c’è" Grate in via Callegherie

di Enrico Agnessi

Arrivano le grate alle finestre del palazzo Erp di via Callegherie da tempo oggetto di lavori di ristrutturazione. Siamo in pieno centro storico. Qui nei giorni scorsi il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti, aveva denunciato la possibile presenza di occupanti abusivi all’interno dello stabile. La segnalazione, arrivata a Marchetti direttamente dai residenti di una zona finita al centro delle cronache ormai alcuni anni fa, era però stata smentita nel giro di poche ore dall’assessora al Welfare, Daniela Spadoni.

Ieri tuttavia l’esponente del Carroccio, che è anche consigliere regionale, è tornato sul posto per un sopralluogo. E ha scoperto che, a differenza di qualche giorno fa, stavolta le finestre al piano terra dell’immobile risultavano protette da alcune grate. Le foto scattate prima e dopo testimoniano come si tratti di un intervento posto in essere, evidentemente dalla ditta incaricata di portare avanti i lavori per conto di Acer e Comune, solo in un momento successivo alla segnalazione di Marchetti.

"L’Amministrazione comunale ha cercato di dipingerci come dei visionari, ma la realtà evidentemente è ben diversa - protesta quindi il leghista –. Abbiamo denunciato ingressi abusivi nell’immobile di case popolari attualmente in ristrutturazione in via Callegherie. Sorprendentemente, dopo pochi giorni dalla nostra segnalazione, nonostante le smentite del Comune, sono state installate sulle finestre del piano terra delle grate. Coincidenze? Qualcosa non torna. Continueremo a vigilare per garantire maggiore sicurezza nella zona".

Quello di via Callegherie è solo uno dei cantieri aperti nelle scorse settimane per la ristrutturazione delle case popolari cittadine. Tuttavia, come ammesso qualche giorno fa dall’assessora Spadoni, l’impresa incaricata di portare avanti l’opera non è presente sul posto da qualche settimana "per l’esigenza di concludere lavori in altre zone della nostra regione. Ma – aveva rassicurato la titolare al Welfare nella Giunta del sindaco Marco Panieri – abbiamo avuto conferma del fatto che i lavori progrediscono secondo la programmazione effettuata. Presto verranno conclusi quelli relativi alla prima parte dell’edificio coinvolto, con la conseguente messa a disposizione di alloggi per la città". Il tutto, aggiungiamo noi, prestando adesso anche una maggiore attenzione al versante sicurezza. Che non è mai una scelta sbagliata.