Il pesce al centro del Baccanale. Fra parole e piatti, weekend al mare

Entra nel vivo il secondo fine settimana del Baccanale, tradizionale rassegna enogastronomica e culturale che quest’anno ha per tema ‘mediterraneo’. Oggi alle 18 in Piazza Matteotti, che fino a domani ospita incontri e laboratori dedicati al pesce, si terrà l’incontro dal tema ‘Adriatico e Tirreno: tra i due mari’ con la giornalista Eleonora Cozzella e il professore Massimo Montanari. Partecipano anche Cristiano Tomei (chef del Ristorante L’imbuto, nella foto) e Franco Chiarini (Chef to Chef).

Sarà un dibattito, un confronto aperto tra Est e Ovest, tra Adriatico e Tirreno, in cui Cozzella e Montanari discetteranno sui vari mercati, sulle differenze, sulla qualità e sulle specifiche varietà dei mari. Con Tomei si approfondirà la conoscenza dei prodotti del mar Tirreno, valorizzando quello che erroneamente viene chiamato ‘pesce povero’. Con Chiarini, invece, si analizzeranno le peculiarità dell’Adriatico.

"Parlare di cibo non è una moda, oggi c’è voglia di conoscere cosa c’è dietro a un piatto e di fidarsi degli chef, che ben conoscono le materie prime. Il consumatore è interessato e vuole essere indirizzato dagli esperti in materia", spiega Cozzella. "Nei ricettari italiani e antichi della tradizione gastronomica italiana non c’è solo la contrapposizione tra nord e sud, ma anche di est e ovest – afferma Montanari – Questo confronto riguarda anche la cucina di mare e questa è l’occasione per riflettere su questa realtà".

Fra gli appuntamenti di giornata, alle 16 laboratorio sulla sfilattatura e l’uso dei ’resti’ (con Ecopesce) e alle 17 il laboratorio sul raviolo con baccalà e patate (prenotazioni 366 5925251, costo 17 euro).

Oggi e domani (anche a pranzo), nell’area gastronomica quattro chef propongono una selezione di piatti: Massimiliano Mascia del San Domenico propone la Polentina mantecata al formaggio di fossa con brodetto di pesci; Omar Casali del Maré di Cesenatico, Passatelli alle vongole trifolate, squacquerone, stridoli e limone bruciato, Martina Mosco di Apelle di Ferrara Taco con acquadelle marinate e zia ferrarese, Dario Picchiotti dell’Antica Trattoria di Sacerno di Calderara di Reno Tubettini tra mare e terra. A questi si aggiungeranno due chef imolesi: Michele Quitadamo della Vivanderia Note e Aromi e Mirko Maragno de Le 3 Marie.