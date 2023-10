Il pianista Modugno rientra dopo la tournée in Giappone

Il pianista felsineo Giuseppe Fausto Modugno, dal 2019 membro del consiglio direttivo della Fondazione Dozza Città d’Arte, continua a portare la sua musica nel mondo. Dopo una quarantina di giorni in Australia, l’artista ha fatto tappa in Giappone per 13 concerti da solista. La tournée ha visto una serie di esibizioni a Tokyo, Kyoto, Toyama, Hamamatsu e Gifu. È la sesta volta che Modugno si reca nel Paese del Sol Levante: "Ma resto sempre sbalordito dalla cultura dei giapponesi – spiega -. Un patrimonio sconfinato da cui c’è molto da imparare". Per il 2024, intanto, sono già in programma concerti in Ungheria e Nuova Zelanda. A Dozza, invece, il contributo di Modugno è risultato efficace nell’allargamento della platea a persone in arrivo da Bologna, Ravenna e Modena. Senza dimenticare il suo impulso nel coinvolgere i giovani studenti dell’istituto superiore di studi musicali ‘Vecchi Tonelli’ di Modena e nell’organizzazione di concerti a due pianoforti.