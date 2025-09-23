Il piano anti-rumore: "Barriera in via Malsicura. Lavori da fare nel 2026. E senza auto in pista"

I lavori per la costruzione della nuova barriera anti-rumore in via Malsicura verranno portati avanti il prossimo anno. Lo ha annunciato ieri Giacomo Capuzzimati, direttore generale del Con.Ami, intervenendo nella commissione consiliare convocata per discutere del ‘Piano di risanamento acustico’ dell’Autodromo.

"Stiamo sviluppando il progetto – ha spiegato Capuzzimati in risposta alle sollecitazioni di Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Poi ci sarà la cantierizzazoine, che andrà concordata con Formula Imola, in quanto i lavori non potranno essere portati avanti durante l’attività motoristica della pista. La nostra programmazione prevede comunque di realizzare la barriera nel 2026".

Quanto ai costi che verranno affrontati dal Con.Ami per realizzare l’opera, la vicesindaca Elisa Spada, titolare della delega all’Ambiente nella Giunta del sindaco Marco Panieri, quantifica in "400mila euro più imprevisti" la somma necessaria. Una cifra in linea con quanto previsto nel piano triennale del Consorzio dei 23 Comuni.

Ma sono altre dieci, oltre a quella di via Malsicura, le barriere contro il rumore che almeno sulla carta il Comune potrebbe aggiungere progressivamente nel corso dei prossimi due lustri a quelle già esistenti lungo il perimetro dell’Enzo e Dino Ferrari.

"Vale la pena farlo – è la risposta della vicesindaca Spada ai dubbi dell’opposizione sulla necessità di un piano anti-rumore dopo l’uscita di Imola dal calendario della Formula 1 –. Il motivo? Non si va a lavorare sulle attività in deroga (come appunto le giornate del Circus, ndr), ma su quelle per le quali è previsto il rispetto dei parametri di legge".

Il nuovo ‘Piano di risanamento acustico’ dell’Autodromo, redatto dall’ingegnere Marila Balboni su incarico del Municipio e da poco approvato dalla Giunta, conta oltre 200 pagine più vari allegati. E dopo il passaggio di ieri in commissione, approderà giovedì in Consiglio comunale per il definitivo via libera dell’Aula. Previste, come detto, azioni di mitigazione passiva programmate a tappe triennali; report ogni dodici mesi per "conseguire un miglioramento costante nel controllo delle emissioni sonore delle attività in pista"; e infine monitoraggi periodici necessari a "valutare le evoluzioni tecnologiche dell’automotive" in rapporto al rumore.

Quanto agli interventi già realizzati in passato sul fronte mitigazione del rumore, la vicesindaca Spada ricorda quelli sugli infissi delle scuole Pelloni-Tabanelli, a due passi dai tornanti dell’Autodromo. "Arpae li ha valutati come soddisfacenti, e dunque quella criticità è stata risolta – riferisce Spada in commissione –. Ora pensiamo di programmare la sostituzione degli infissi anche alle Valsalva in un’ottica di efficientamento energetico, oltre che di isolamento acustico".

Difficile invece ipotizzare interventi anti-rumore nelle abitazioni vicine all’Enzo e Dino Ferrari.

"Significherebbe portare interventi nelle proprietà private, mentre anche Arpae indica di dare priorità alle barriere e, poi in seconda analisi, fare valutazioni anche sugli infissi delle case", prosegue Spada, che per quanto riguarda le strade attorno al tracciato apre invece a una riduzione dei limiti della velocità per tutelare chi ci abita: "In via dei Colli, dopo l’approvazione del Piano, potremmo scendere – conclude Spada – a 30 chilometri orari".