Il piano del Comune

Lo stop alla circolazione (esclusi pedoni e bici portate a mano) è necessario per consentire agli operai di realizzare i lavori di consolidamento che interessano l’area già da alcuni giorni. Il ponte sarà chiuso per quattro mesi, al termine dei quali (verso le fine di febbraio) l’asse di attraversamento sul fiume Santerno verrà riaperto alla circolazione stradale, in quanto i lavori proseguiranno nella parte sottostante.

I titolari dei locali temono ripercussioni anche per altre attività.

"L’effetto a catena coinvolge anche i fornitori. Speriamo non sia il colpo di grazia", sottolinea Steininger.

"Servirebbero, come ci avevano promesso, molti più cartelli per delineare il percorso di deviazione consigliato agli utenti per raggiungere i locali", spiega invece Bertusi.