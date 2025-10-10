Il piano della Fondazione. Un card per gli studenti: "Promuoviamo la lettura"

Promuovere il piacere della lettura tra i più giovani, sostenere la crescita culturale delle nuove generazioni e valorizzare il libro come strumento di conoscenza, immaginazione e libertà. Con questi obiettivi la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola rinnova anche per l’anno scolastico 2025/2026 il progetto ‘Io leggo’, l’iniziativa rivolta a tutti gli studenti delle classi prime delle scuole medie del territorio.

L’iniziativa, ormai divenuta una piccola tradizione per l’inizio dell’anno scolastico, nasce per accompagnare i ragazzi nel loro primo anno alle medie offrendo loro un incentivo concreto alla lettura. Ogni studente riceverà infatti una tessera personale del valore di 30 euro, spendibile esclusivamente per l’acquisto di libri di narrativa e divulgazione. La card potrà essere attivata online e utilizzata nelle librerie convenzionate, consentendo ai ragazzi di scegliere liberamente i titoli che più li incuriosiscono e di avvicinarsi così al mondo dei libri in modo autonomo e piacevole.

In questi giorni è partita la distribuzione delle tessere ‘Io leggo’ nelle scuole. Ogni alunno riceverà la propria card insieme alle istruzioni per l’attivazione, tutte disponibili anche sul sito della Fondazione.

"Leggere significa crescere – sottolineano da Palazzo Sersanti –. E in un tempo in cui la comunicazione è sempre più rapida e frammentata, offrire ai ragazzi l’opportunità di scoprire la profondità e la bellezza della parola scritta rappresenta un investimento sul loro futuro".

Dalle prime edizioni a oggi, ‘Io leggo’ ha coinvolto centinaia di studenti dei comuni del territorio, ricevendo un riscontro molto positivo da parte di insegnanti e famiglie. L’iniziativa, apprezzata per la sua semplicità ed efficacia, si è dimostrata capace di accendere nei ragazzi curiosità e entusiasmo, trasformando l’esperienza della lettura in un’occasione di scoperta e di crescita personale.

Ogni libro acquistato con la tessera diventa così un compagno di viaggio: un modo per esplorare mondi nuovi, stimolare l’immaginazione e sviluppare capacità di pensiero critico.

"Con Io leggo – ribadiscono dalla Fondazione – vogliamo ricordare che il libro resta uno strumento insostituibile di libertà e di formazione, un amico fedele capace di accompagnare i ragazzi in tutte le fasi della loro vita".

Dopo il successo delle scorse edizioni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola prosegue quindi su una strada chiara: sostenere la lettura come bene comune e diritto educativo. La distribuzione delle tessere alle nuove prime medie segna l’avvio ufficiale dell’edizione 2025/2026, che si propone di raggiungere ancora una volta tutti gli istituti del territorio.