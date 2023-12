Il piano per le festività. Pediatri al lavoro : "Evitare di affollare il Pronto soccorso"

Aperture straordinarie di alcuni ambulatori dei pediatri di libera scelta imolesi per venire incontro alle esigenze dei piccoli pazienti e delle famiglie. L’Azienda Usl ha infatti ritenuto, grazie alla collaborazione dei professionisti, di potenziare l’assistenza ambulatoriale sul territorio nel corso soprattutto nel periodo natalizio, di fine anno e dell’Epifania. E di mantenere poi questa possibilità anche a gennaio e febbraio 2024.

"In questo modo, in presenza di necessità di salute urgenti, ma non di emergenza (come ad esempio per sintomi da influenza stagionale come febbre alta e mal di testa, raffreddore, tosse, mal di gola, dolori muscolari ecc.) sarà possibile recarsi in queste sedi ad accesso libero e gratuito – spiegano dall’Ausl –, per chiedere consiglio o fare visitare il bambino, anziché utilizzare il Pronto soccorso, che è un servizio dedicato principalmente alle situazioni più gravi e di emergenza".

Ecco allora date, orari e sedi ambulatoriali in cui recarsi al bisogno e a cui possono accedere tutti gli assistiti dell’Ausl di Imola in età pediatrica.

Domani 7 dicembre dalle 9 alle 13 - Casa della Comunità di Medicina – Via Saffi, 1 – Medicina. Dalle 14 alle 18 – Ambulatorio (dottoressa Cavallazzi) – Via Mazzini 33, Imola.

Venerdì 8 dicembre dalle 9 alle 13 - Ambulatorio (dottoressa Cavallazzi) – Via Mazzini, 33 – Imola. Dalle 14 alle 18 – Ambulatorio (dottoressa Cavallazzi) – Via Mazzini 33, Imola.

Sabato 9 dicembre dalle 9 alle 13 – Casa della Comunità di Castel San Pietro – Via Oriani 1 – Castel San Pietro. Dalle 14 alle 18 – Casa della Comunità – Via Saffi 1 – Medicina.

Domenica 10 dicembre dalle 9 alle 13 – Casa della Comunità di Medicina – Via Saffi 1 – Medicina. Dalle 14 alle 18 – Casa della Comunità – Via Saffi 1, Medicina.

Sabato 16 dicembre dalle 9 alle 13 – Casa della Comunità di Castel San Pietro – Via Oriani 1, Castel San Pietro. Dalle 14 alle 18 – Casa della Comunità di Medicina – Via Saffi 1, Medicina.

Domenica 17 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Ambulatorio (dottoressa Cavallazzi), via Mazzini 33, Imola.

Sabato 23 dicembre dalle 9 alle 13 – Ambulatorio (dottoressa Cavallazzi) – Via Mazzini 33, Imola. Dalle 14 alle 18 – Casa della Comunità di Castel San Pietro – via Oriani 1, Castel San Pietro.

Domenica 24 dicembre dalle 9 alle 13 – Ambulatorio (dottoressa Cavallazzi) – Via Mazzini 33, Imola. Dalle 14 alle 18 – Casa della Comunità di Medicina – Via Saffi 1, Medicina

Martedì 26 dicembre, dalle 9 alle 13 – Ambulatorio (dottoressa Cavallazzi) – via Mazzini 33, Imola. Dalle 14 alle 18 – Casa della Comunità di Medicina – via Saffi 1, Medicina.

Sabato 30 dicembre dalle 9 alle 13 – Gruppo Pediatria (dottor Reggiani) – Via Serraglio 18 Imola. Dalle 14 alle 18 – Casa della Comunità – Via Saffi 1, Medicina.

Domenica 31 dicembre dalle 9 alle 13 – Casa della Comunità – via Saffi 1, Medicina. Dalle 14 alle 18 – Casa della Comunità – Via Saffi 1, Medicina.

Venerdì 5 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 – Ambulatorio (dottoressa Cavallazzi) –, via Mazzini 33, Imola.

Sabato 6 gennaio dalle 9 alle 13 – Ambulatorio (dottoressa Cavallazzi) – Via Mazzini 33, Imola. Dalle 14 alle 18 – Casa della Comunità – Via Saffi 1, Medicina.